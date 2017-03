"La fiesta sí se hace", aseguró el gobernador Alfredo Cornejo

El gobernador Alfredo Cornejo confirmó que el acto central se realizará el sábado tal como estaba previsto, pero los artistas aún no confirmaron su participación.



Cornejo aseguró que la tradicional fiesta de los mendocinos se realizará tal como estaba prevista para este sábado en el Teatro griego.



Lo hizo en conferencia de prensa en la inauguración del Foro de Inversiones y no dejó dudas que se continuará con el cronograma del acto central y sus repeticiones.



Pero el contrapunto fuerte son los artistas que deberán bailar en dicho acto central, quienes se encuentran reunidos en el espacio cultural Le Parc con las autoridades de la Secretaría de Cultura, la asociación de actores y otros organismos quienes debían evaluar su actuación.



A pesar de darles la seguridad que las grúas no serán utilizadas, los bailarines aún no definen si van a actuar o no y esperan una asamblea que realizarán a las 17 donde debatirán y darán a conocer su decisión.