La dirigencia política mendocina eligió las playas este verano

Mar y playas es el destino mayormente elegido por la dirigencia política mendocina para estas vacaciones de verano. Un clásico que persiste en el tiempo y que es el preferido para cambiar los aires de la rutina que se viven continente adentro, en la Mendoza al pie de los Andes.

En cuanto a los destinos costeros, los corazones están mas divididos: algunos se van a la costa atlántica y otros rumbean para Chile.

En este sentido, más allá de las preferencias, siempre el país trasandino es el más beneficiado, por razones de cercanía y practicidad.

Históricamente, Reñaca ha sido la playa, no sólo de los mendocinos que van en bandada a pasar enero en su heladas aguas, sino de la clase política local, de la cual en un porcentaje apreciable termina confluyendo en ese balneario para despuntar en largas charlas, tertulias recargadas de qué otra cosa que no sea de política.

Es a lo que se dedican todo el año y siguen despuntando el vicio allí, sazonado con temas personales y de la vida diaria.

Su gabinete está en los mismos planes y ya empezó a tomar vacaciones. Dos ministros eligieron destinos lejanos: el de Gobierno, Dalmiro Garay, partió el jueves hacia Punta Cana, donde se va con la familia. Es el paradisíaco balneario ubicado en República Dominicana, en pleno mar Caribe.

El ministro de Hacienda, Martín Kerchner partirá a Orlando, en Florida, donde está nada más y nada menos que Disney. Lo hará en la segunda quincena de enero con su familia. Aseguran en el Ministerio de Hacienda que el viaje es una larga promesa que el funcionario le había hecho a su hija y que ahora se la va a cumplir.

Otros dos ministros, en tanto, prefirieron la costa atlántica. Uno es Rubén Giacchi, titular de Salud, quien se va en febrero, y la otra que tomó idéntico destino es Gabriela Testa. La secretaria de Turismo fue de las primeras que partió a fin de año y se instaló cerca de Villa Gesell.

El director general de Escuelas, Jaime Correas , partió esta semana hacia el Pacífico, pero no eligió la populosa Reñaca, sino que siguió camino hacia La Serena, la otra concurrida parada mendocina.

Quien tendría planes similares es el ministro de Economía e Infraestructura, Enrique Vaquié . No ha decidido el destino, pero sus allegados dejaron trascender que será en el mar y cerca de Mendoza. Todo indica que elegiría Chile, aunque no lo tiene familiarmente definido, como tampoco la fecha. Vaquié partirá antes del 15 de febrero y no después porque se aproxima Vendimia y para esa fecha quiere estar en la provincia.