La DGE aseguró que el acatamiento al paro docente fue muy bajo

El Director General de Escuelas, Jaime Correas, sostuvo que el acatamiento al paro docente es muy bajo y que los chicos fueron a los colegios casi con normalidad. Por otro lado en una escuela de Ciudad los maestros se vistieron de negro en forma de protesta.



"Los alumnos están yendo con normalidad y los docentes también. Por el relevamiento hay una asistencia de docentes que supera el 90 por ciento", sostuvo Correas a Radio Nihuil.



Indicó: "Hay escuelas que funcionan mejor que otras. Lo que sí es que el Estado está garantizando que el sistema educativo se ponga en marcha como tiene que ser".



En la escuela Quintana, de Ciudad, los docentes decidieron no adherirse al paro pero sí vestirse de negro como forma de protesta.



"Los docentes en su totalidad vinieron a la escuela. No hubo acatamiento al paro por una cuestión económica, no porque no estamos de acuerdo, por eso estamos vestidos de negro para apoyar la medida", sostuvo una de las docentes de la escuela Quintana.



Ante esto Jaime Correas expresó: "Es una decisión de una escuela, pero en Mendoza hay 1800 escuelas, la respetamos y no consideramos que sea una cosa reprobable".



Agregó: "A mí no me gustan los docentes vestidos de negro, pero si ellos consideran que es una manera de protestar. Yo prefiero docentes vestidos de negro en las escuelas haciendo sus tareas que docentes sin gardapolvos en sus casas".