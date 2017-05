La corrupción sistemática en América Latina, bajo la lupa

Márlon Reis, ex juez brasileño, autor del libro La República del soborno, será uno de los disertantes de lujo del 13º Foro Anual Valos, que se realizará miércoles próximo en el hotel Sheraton Mendoza (Primitivo De la Reta 989, Ciudad).

¿La corrupción es sistemática en América Latina? es el tema que abordará en el encuentro. "La corrupción se da en todas partes, pero con características distintas, culturales y políticas. En la región hay algunos rasgos similares que vienen desde la colonización", comentó en una entrevista con Diario UNO.

El experto buscará con su ponencia abrir un debate que intentará ver los factores que ligan a los latinoamericanos en esta historia de corrupción que se da en nuestros países.

Precisamente, en Brasil se vive un momento de gran incertidumbre política, debido a los escándalos por coimas que envuelven al presidente Michel Temer. "Hay una concreta posibilidad de que en junio pierda su mandato presidencial por desviar dinero de Petrobrás a su campaña política en 2014. Será juzgado el 6 de junio por el Tribunal Superior Electoral y lo más probable es que se lancen elecciones para que alguien termine su mandato que dura hasta 2018", explicó el experto en temas sociales y que en 2004 recibió el premio Innovare, el más importante del Poder Judicial brasileño.

Consideró que hoy su país está en una transición y situaciones impensadas están saliendo a la luz. "Hay algo que está pasando en mi nación y aunque no puedo decir que estemos bien, lo bueno es que algo está empezando y es positivo. Los políticos están siendo descubiertos y eso es bueno para todos porque las instituciones funcionan", dijo.

Reis reflexiona sobre el tema de la corrupción como un fenómeno que relaciona con la debilidad de los vínculos interpersonales e indaga sobre la calidad de estos, ya sea en el trabajo o en las redes sociales.

"Si son vínculos de alta calidad, si están dispuestos a compartir su espacio en forma solidaria, es muy bueno. En nuestra región eso no se da, es muy baja la calidad de estos vínculos. La confianza es un elemento fundamental, ya que si no confío en mi vecino, tendré dificultades", señaló.

El encuentro

Temas como transparencia, tanto en lo público como en lo privado; conducta organizacional, el rol de la mujer, y la transparencia y su impacto en la igualdad de género son algunos de los temas que se tratarán en el XII Foro Anual Valos. La cita es el miércoles en el hotel Sheraton, de Ciudad.

El temario es amplio y abarcará también: acceso a la información pública, herramientas de la ciudadanía para combatir la corrupción, investigaciones periodísticas sobre estas temáticas a nivel regional y mundial, RSE, y transparencia y empresa.

El foro de responsabilidad social empresarial, que congrega a más de 500 personas por año, se ha consolidado como uno de los eventos de este rubro más importantes del país. Está destinado a empresas, universidades, organizaciones de la sociedad civil, Estado y público, en general.

Disertantes, referentes en distintas disciplinas a nivel nacional e internacional participan cada año aportando sus ideas desde la perspectiva del desarrollo sustentable. "Entendemos que sólo vamos a alcanzar un país mejor si todos los sectores de la sociedad perseguimos el interés común por encima de los intereses sectoriales", dijeron los organizadores.

Una larga lista de oradores

Entre los disertantes confirmados se encuentran Hugo Wortman (Poder Ciudadano), Laura Alonso (Oficina Anticorrupción de la Nación), Carlos March (fundación Avina), Noor Naqschbandi (Alliance for Integrity), Márlon Reis (ex juez de Brasil), Monique Thiteux Altschul (fundación Mujeres en Igualdad), Silvina Coria (Global Head of Risk & Compliance OLX), Betina Azugna (Sancor Seguros), Fernando Simón (fiscal de Estado de Mendoza) y Marta Oyhanarte (miembro del Comité de Expertos en Administración Pública de las Naciones Unidas).





También estarán Daniela García (senadora de Mendoza), Dalmiro Garay (ministro de Gobierno, Trabajo y Justicia de Mendoza) y Gonzalo Ruiz Díaz (gerente de Asuntos legales y compliance de Manpower). Será uno de los moderadores Raúl Pedone (secretario de Redacción de diario Los Andes) y confirmó su participación Hugo Alconada Mon (diario La Nación).