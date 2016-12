La chimpancé Cecilia tiene guardia policial las 24 horas

Zoológico de Mendoza. Temporada 1. Episodio 10. Cualquier guionista podría "hacer dulce" y crear una serie digna de competir en las grandes ligas, con los capítulos de lo que ha pasado en el zoo este año. Ahora la historia da un nuevo giro en torno de la chimpancé Cecilia. Denuncias cruzadas entre ambientalistas y custodia policial todo el día componen la trama de este capítulo, que tiene como fondo la pelea política por el ecoparque.



Para deshilvanar los hilos de esta enroscada trama hay que remontarse a más de un año atrás, cuando un fallo inédito y único dictado por la jueza de Garantías, Alejandra Mauricio, declaró a la chimpancé sujeto de derecho no humano. Así, se le reconocieron derechos al animal. Pasó el tiempo, cambió el gobierno y la nueva gestión, con Humberto Mingorance a la cabeza de la Secretaría de Ambiente, determinó que para garantizar esos derechos de Cecilia la trasladarían a Brasil, donde funciona un santuario del proyecto Gran Simio.



Esta decisión se tomó a principios de noviembre y desde ese momento, la chimpancé tiene custodia policial las 24 horas. Desde la Secretaría de Ambiente, confirmaron que no sólo tiene un policía fijo, sino que también hay otro que hace rondas, todo para garantizar la "tranquilidad del animal".

La cuestión es que entre quienes dicen querer lo mejor para Cecilia hay algunas diferencias. Parece ser que lo mejor para algunos no es lo mejor para otros: los ambientalistas leen la realidad de la chimpancé con cristales distintos.



Por eso, el proyecto Gran Simi,o que gerencia el santuario a donde llevarán a Cecilia en Brasil, le pidió a través de un comunicado al Gobierno de la provincia que le ponga custodia policial para evitar que otros ambientalistas impidan su traslado. La chimpancé ya tiene su custodia, pero desde Ambiente aseguraron que no es por ninguna persona en particular o por alguna amenaza. "Esta petición se debe a las amenazas realizadas en las redes sociales por los Defensores de los Animales del zoo Mendoza, que han dicho públicamente: "Nos opondremos al traslado hasta las últimas consecuencias", esgrimen en el comunicado.



Este grupo de ambientalistas ha escrito, de hecho, en su página de Facebook mensajes muy claros al respecto: "Esta es la verdad respecto de Cecilia. Debe quedar en el lugar al que pertenece y no ir a morir a un dudoso lugar donde se experimenta con animales. Tráiganle compañía a Mendoza. En La Plata hay chimpancés que viven en condiciones mucho peores que Cecilia. No al traslado. Que Dios, la Patria y todos los que amamos los animales de verdad se lo demanden".



"Cecilia espera con ansiedad su nuevo hogar fuera de las posibles amenazas vertidas contra ella, fuera de esa soledad que la está sumiendo en una depresión y fuera del triste lugar donde se encuentra en unas condiciones deplorables para un ser vivo (...). Oponerse a que Cecilia salga de esta situación es, sin duda, un atentado contra el bienestar animal, una sentencia a muerte de Cecilia", declaró Pedro Pozas Terrados, presidente internacional del proyecto Gran Simio.



Hasta ahora, el proyecto de trasladar a Cecilia sigue en pie como ya habían anunciado. Si todos los trámites están listos, será enviada a Brasil en febrero. En los próximos días empezará una cuarentena sanitaria que le exigen antes de llevársela, este proceso será controlado por el Senasa y por veterinarios del zoo que designará la dirección.