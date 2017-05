La calle Paso de los Andes de Godoy Cruz estará en obras durante 4 meses

paso de los andes2.jpg



Durante varios meses, una de las principales arterias de Godoy Cruz será intervenida y si todo sale según lo planeado, los vecinos y comerciantes la verán totalmente renovada. Se trata de Paso de los Andes, en el tramo entre el canal Frías y la calle Pellegrini, donde se trabajará sobre el asfalto, las veredas, la iluminación y hasta en las paradas de colectivo.El lunes 29 comenzarán los trabajos preliminares, que consisten en el cierre y la señalización de la zona. El objetivo es comenzar la obra concreta la primera semana de junio y tenerla lista en un plazo de entre 120 y 180 días."La idea es no cerrar las calles ni las veredas, porque cortar totalmente el paso se convierte en un problema. No queremos tener problemas ni con los comerciantes ni con los vecinos, por lo que vamos a armar un sistema de logística con bypass. Iremos cortando de a media calzada la calle, siempre dejando una vía libre para que puedan pasar tanto los colectivos como los autos particulares", explicó Diego Coronel, secretario de Servicios Públicos.Esa tarea, que parece complicada, será coordinada entre los inspectores de tránsito y los operarios de la obra, que aportarán el balizamiento necesario.El proyecto, que prevé una inversión de $53 millones (en su totalidad aportados por la Comuna), incluye la nivelación de las veredas, la reparación y la creación de rampas en las esquinas que haga falta y el cambio del alumbrado público tradicional por uno nuevo de LED.Además, se colocarán dársenas de estacionamiento para colectivos, con el fin de que puedan parar allí, pero sin entorpecer el tránsito, algo que habitualmente ocurre."Haremos paradores de colectivos inteligentes, grandes, que incluyen estaciones para cargar celulares con energía fotovoltaica. La idea es que sean puntos de espera más cómodos, amigables y en vez de tener paradas en todas las esquinas, haremos tres grandes paradores con las dársenas", continuó Coronel.Los trabajos comienzan en el canal Frías, con la intervención de la rampa del canal y esa primera media cuadra, y sigue por seis cuadras más. En total son 740 metros lineales hasta la calle Pellegrini.En la calle, puntualmente, se trabajará sobre las lozas que estén en mal estado, se repararán las que están fisuradas y se remplazarán las que tienen roturas profundas. Luego se colocará arriba una carpeta asfáltica de 3 centímetros para que quede todo nivelado y parejo.En cuanto a las veredas, se las pondrá a todas a nivel, para que no haya rampas, escalones, subidas y bajadas. Además, en la vereda oeste, se agregará una cinta asfáltica exclusiva para bicicletas, "por eso también necesitamos que sea lineal", explicó Coronel.Según Coronel, la idea es continuar con la intervención sobre Paso de los Andes, pero para eso están buscando financiamiento. El segundo tramo irá de calle Pellegrini hasta el canal Maure, con un bosquejo de trabajo similar para que toda la avenida quede uniforme."La obra de ahora es con financiamiento 100% municipal, pero para la segunda etapa buscamos financiamiento de los distintos organismos públicos. Si no, haremos lo que hicimos este año, ahorraremos y veremos cómo lo encaramos el año que viene", dijo el funcionario.Por el momento, el proyecto para la próxima etapa está siendo presentado en distintos organismos provinciales y nacionales para que se le pueda dar continuidad y una vez que quede esta primera parte finalizada, empiece la otra.