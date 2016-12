El portal Infokioscos asegura que los cigarrillos de Massalin Particulares aumentarán alrededor del 40%, esto llevaría a un atado de 20 a costar por encima de los $60.



Ante estos rumores, los comerciantes han decidido no reponer la mercadería -o no ponerla a la venta- mientras que advierten que no venderán más de un paquete por persona. En algunos casos, incluso ya se los vende "al nuevo valor".



Sin embargo, las compañías tabacaleras salieron a aclarar que por ahora no está previsto incremento alguno.



Fuentes de la tabacalera Massalin aclararon a NA que más allá de lo que se haya detectado en el circuito de comercialización, "no está previsto incremento alguno en el precio de nuestros productos".