Kerchner apunta al empleo genuino con las energías renovables

Durante la visita que realizó el pasado viernes al departamento General Alvear, el ministro de Economía, Infraestructura y Energía, Martín Kerchner, adelantó que los proyectos solares, eólicos y térmicos son "la apuesta para el desarrollo y crecimiento de los pueblos".



El funcionario no dudó en comparar la capacidad que tendrán los proyectos de energía renovable en Mendoza con la industria automotriz de Córdoba: "Así como la automotriz se convirtió en un lugar de generación de valor agregado, queremos hacer lo mismo con las energías renovables en Mendoza, desarrollar esa capacidad instalada y que se genere empleo genuino que dignifique a las personas".



Asimismo, Kerchner destacó el impacto que tendrán una vez que estén finalizadas las obras energéticas que está desarrollando esta gestión: "Desde el año 2002 no se agrega ni un megavatio al sistema eléctrico en la provincia de Mendoza, pero eso va a cambiar cuando se agreguen 25MW de la central térmica Anchoris que estamos terminando, 50MW del parque eólico El Sosneado y cuando logremos instalar la planta de paneles fotovoltáicos y los 5 proyectos solares que significarán 90MW más para el sistema".



Por otro lado, en referencia a Portezuelo del Viento, el ministro explicó que el 4 de abril se realizará una nueva reunión del Comité Interjurisdiccional del Río Colorado (COIRCO) para tratar el manejo del agua: "Estamos tratando con la Secretaría de Medio Ambiente cada uno de los temas que deben resolverse, porque está la voluntad de no parar el desarrollo de los argentinos, porque es una obra muy importante".



Energía fotovoltaica

Luego de diversas reuniones con grandes grupos financieros que buscan invertir en Argentina en proyectos de energías renovables, se confirmó la intención de conformar el consorcio Mendoza Solar, entre capitales argentinos y canadienses, para desarrollar los seis parques solares y la instalación de la planta de paneles fotovoltaicos.



Asimismo, una empresa estadounidense visitó la provincia para explorar las capacidades de aprovisionamiento local para la fabricación de los componentes que sean necesarios para la instalación de la fábrica de paneles solares, que tendrá una capacidad de entre 100MW y 150MW por año en la provincia.



Demandaría una inversión cercana a 10 millones de dólares y estaría operativa en poco menos de un año.