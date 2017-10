Jóvenes innovadores crearon audiolibros con sus cuentos

Contra todo pronóstico de que los jóvenes no leen ni se interesan por la literatura, existen aquellos que no sólo demuestran que la generalidad no es válida sino que van más allá con propuestas innovadoras. Como los alumnos que cursan el 5º año del Colegio Nuestra Señora de la Consolata, de Guaymallén , que escribieron sus propios cuentos y los grabaron como audiolibros.





Estos chicos de 17 y 18 años presentaron ayer sus productos en la Feria del Libro que se realiza en el Le Parc, ante más de 600 personas en dos funciones. En ellas, el público pudo vivir la experiencia de escuchar dos historias con los ojos vendados y, después, de ver otra representada sobre el escenario.





Fue en el 2015, mientras cursaban el tercer año, cuando empezó a mentarse el proyecto, durante el cursado de la materia Lengua. "Es raro que el chico de Secundario escriba, y más raro que lea. Pero cuando empezaron a hacerlo, me pareció tan lindo y bueno lo que estaban escribiendo que se me ocurrió que podíamos grabarlos", comentó Sandra Suárez, docente, resaltando que sabía de la dificultad que aún existe de encontrar libros grabados, que no sean con voces españolas o mexicanas.





Así empezaron a darle forma a esta idea de los audiolibros que empezó a concretarse recién el año pasado, cuando recibieron una capacitación de un ex alumno del colegio que hoy estudia Letras, que les indicó cómo crearlos. Después, fueron descargando los programas y aplicaciones tecnológicas para grabarlos y realizaron las primeras pruebas.





"Este año los pulimos, les agregamos más voces, sonidos y, como es el último año de cursado, nos preguntamos cómo darlo a conocer, y surgió la idea de presentarlos en la Feria del Libro. Porque el alumno de Secundario a veces no quiere tomarse el trabajo de hacer las cosas, porque muchas veces quedan en el olvido o no se valoran", detalló Suárez, contando además que desde marzo tuvieron la confirmación por parte de los organizadores de la feria y se mostraron entusiasmados.





En total, tienen más de 15 terminados y la idea es que el proyecto crezca, con la participación de los alumnos que están en cuarto año y que heredarán como legado la experiencia de los próximos a egresar.





"Queremos crear historias infantiles y poder grabarlas para los niños internados en el Notti", describe entre otras metas la docente que los guió. También apuntan a crear un blog para poder poner a disposición de cualquier oyente sus producciones y grabar otras historias clásicas de la literatura.





audio-libro-2.jpg



Con vendas en los ojos el público los disfrutó

Estos 30 alumnos que trabajaron en el armado de los audiolibros durante el cursado de la materia Lengua, los últimos tres años, presentaron sus productos ayer, ante una sala del Le Parc que se llenó en dos oportunidades (a la mañana y a la siesta).

Para ello, más allá de que el producto en sí consiste en un audio, dividieron en tres partes la función, que también tuvo actuaciones y efectos especiales, como olores y sensaciones que pudieron percibirse desde las butacas.

En las dos primeras optaron por darle al público vendas para que se taparan los ojos y escucharan las historias llamadas El caso Dany y El testamento.

Y, para la última, que fue Pesadillas. Un mundo alterno le permitieron al público verlos actuar, mientras acompañaban con sus interpretaciones a la voz en off.





¿QuÉ es? Un audiolibro es la grabación de los contenidos de un libro leído en voz alta. Un libro hablado. Aprovechando las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías en el campo de la información y la difusión de contenidos, ha aumentado su difusión.