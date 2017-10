José Luis Ramón, el candidato que dio el batacazo

Llegó a dar el batacazo y lo logró. José Luis Ramón de Protectora y bajo la figura del Partido Intransigente, hizo una campaña diferente.

Durante las PASO aprovechó su fuerte que es combatir los aumentos de tarifas y llegó a hacer un "frazadazo", incluso.

Previo a las generales siguió con su original campaña, donde no se separó del altavoz ni para las fotos periodísticas.

Con un estilo fuera de lo usual, el miembro de la ONG Protectora quedó cuarto en las PASO con poco más del 7 por ciento de los votos, pero este domingo dio el batacazo, sorprendiendo a más de uno y quedándose con la quinta banca.

El festejo

"Acá no hay marketing. Hay un megáfono y hay zapatos. Cuando se habla de caminar, es caminar de verdad", expresó eufórico José Luis Ramón del partido Intransigente, que ocupará una banca en el Congreso Nacional.





JOSE LUIS RAMON



"Los partidos de la Izquierda tuvieron una fantasía que no supieron entender lo que necesitamos los ciudadanos. Ellos estaban en otro planeta, el Partido Intransigente llegó para quedarse en la política de Mendoza", sostuvo Ramón.



Sostuvo que no se irá a vivir a Buenos Aires: "Acá voy a vivir, y acá voy a pelear", aseguró.



Ramón se envolvió su espalda con una frazada y dijo: "Esto es el símbolo de la lucha ciudadana, que no es armada, que quiere seguir viviendo en un país en paz y representa los intereses de los bolsillos".



Su mensaje para los mendocinos fue: "Sepan que tienen un diputado nacional que va a pelear por el bolsillo de las familias de Mendoza".