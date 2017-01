Johana Chacón cumplió 18 años y a cinco años de su desaparición no se sabe nada de ella

Este martes 17 de enero Johana Chacón cumple 18 años, pero hace cinco años que no se sabe nada de ella, lugo de haber sido vista por última vez en septiembre de 2012, cuando ingresaba a la finca donde vivía. Mariano Luque, quien en ese momento era su cuñado, es el único y principal sospechoso de su desaparición.



Las hipótesis a lo largo de estos años fueron muchas, dese trata de personas, prostitución, hasta un homicidio, pero ninguna pudo concretarse. Y solo hay un sospechoso, pero que hasta el momento no se lo puede culpar por la desaparición.



Johana tenía 13 años, cuando el 4 de septiembre de 2012 llegó a la finca de Luis Curallanca, donde vivía en la localidad de Tres de Mayo, de Lavalle, junto a su hermana Beatriz.



Su madre las había abandonado, su padre no podía hacerse cargo y terminaron en esa finca, donde Beatriz se puso en pareja con Mariano Luque, hijastro de Curallanca.



La vida de Johana no era fácil ni feliz, pero sin embargo estudiaba, era buena alumna y cumplía con sus tareas.



Ese 4 de septiembre, un testigo indicó que la vio pasar la tranquera de la finca, y a partir de allí no se supo más nada.



Mariano Luque estuvo en la mira desde un principio, a quien luego se le sumó un hecho similar. El caso de Soledad Olivera, quien había desaparecido en noviembre de 2011, y con quien no hay duda alguna que tuvo un vínculo cercano.



Su desaparición puso más bajo la lupa a Luque, quien finalmente fue encarcelado, acusado por la desaparición de Soledad, y fue llevado a juicio, aunque el tribunal decidió absolverlo y recuperó su libertad en 2015.



Silvia Minoli, directora del colegio Virgen del Rosario, de Lavalle, fue una luchadora incansable para encontrar a las dos mujeres.



En el 2016, Beatriz, hermana de Johana, se quebró y contó con lujos de detalles cómo Luque había matado a la adolescente de 13 años y luego había hecho desaparecer su cuerpo.



A pesar de varios rastrillajes en la gran finca de Curallanca, nunca se encontraron rastros de la joven. En ese momento, cuando la fiscalía pidió nuevamente la prisión preventiva para Mariano Luque, la jueza de Garantías, Alejandra Mauricio, rechazó este pedido y le otorgó la libertad.



Finalmente el agosto Luque volvió al penal por decisión Cámara de Apelación del Crimeny ahora espera enfrentar un nuevo juicio.