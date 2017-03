Jaliff criticó al justicialismo por la negativa a discutir la reforma constitucional

El senador de Cambiemos, Juan Carlos Jaliff, criticó la negativa del justicialismo a tratar la reforma constitucional y aseguró que esa negativa está influenciada por el kirchnerismo.

"Teníamos esperanza de que se estaba haciendo un proceso serio, se avanzaba hacia el consenso. Muchos justicialistas nos decían que estaban de acuerdo, íbamos a discutir los puntos y luego presentarlos a la opinión pública. Sorpresivamente nos desayunamos con esta decisión", explicó Jaliff.

Este lunes, los principales dirigentes del justicialismo se reunieron y decidieron no apoyar la reforma constitucional que propone el oficialismo, principalmente por la reelección del gobernador.

"Habilitamos la reelección pero la Constituyente podía autorizar o prohibir la reelección de todos los cargos electivos. Los constituyentes iban a definir qué hacer", aseguró Jaliff.

Según el radical, esta postura del peronismo estuvo influencia por el kirchnerismo y apuntó contra Guillermo Carmona, quien era uno de los presentes en el cónclave.

Para el senador, el hecho de que la reelección condicione cualquier intento de reforma constitucional es un mito y señaló que durante la gestión de Julio Cobos, esta no estaba incluida y fracasó y en el gobierno de Roberto Iglesias, este se apartaba de postularse nuevamente y tampoco prosperó.

"Por supuesto hay gente cercana al gobernador que quería la reelección pero él tampoco se volvía loco por eso. Pero no fue eso lo que terminó condicionando la decisión del justicialismo", explicó y agregó que "no hay explicación de que el gobernador sea el único" sin reelección y aseguró que la reforma contemplaba otros puntos como "reformar el Jury, la Justicia y la única forma de hacerlo es la Constitución, la responsabilidad fiscal, el régimen del agua para que no pase que un gobierno vuelva a quebrar la provincia".