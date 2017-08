Jaime Correas rechazó que el Sute lleve el tema Maldonado a las aulas

El Director General de Escuelas, Jaime Correas, habló sobre tratar el tema de la desaparición de Santiago Maldonado en las aulas y sostuvo que no es necesario porque es un debate que está instalado en toda la sociedad argentina.



"Creo que este debate no es necesario ni que Sebastián Henríquez, titular del SUTE, ni ningún miembro del Gobierno lo proponga porque la sociedad argentina está debatiendo sobre esto", indicó Jaime Correas a Radio Nihuil.



Dijo: "Hay una persona desaparecida y eso es lo grave. El problema con ese caso es qué pasa después, qué utilización política o no se hace de la desaparición de esa persona y ahí cada ciudadano tiene su opinión".



El Director general de escuelas agregó: "Lo que no puede ocurrir en este caso, ni en ningún otro, no es discutir de la desaparición del chico Maldonado, lo que no puede hacer el sindicato es dictar lo que sucede dentro de las aulas".



Al respecto de esto el funcionario agregó: "Hubo un mal entendido por el cual los sindicatos docentes durante años cogobernaron el sistema educativo argentino. Creo que esto llegó a su fin, creo que el Estado Nacional y los Estados provinciales volvieron a ocupar el espacio el espacio que nunca debieron haber abandonado y está en vías de desaparecer una cosa que nunca debió haber ocurrido porque es inconstitucional, que es es una paritaria pedagógica. No se puede discutir esto con el sindicato y que el sindicato imponga cuáles son los contenidos que se dan en las escuelas".