Ir a Chile sin butaca para niños puede acarrear una multa de 3200 pesos y la retención del carnet

La autoridad de aplicación de tránsito de Chile se terminó imponiendo ayer en la discusión interna que se generó con su propio cónsul en Mendoza, por las nuevas exigencias viales que rigen a partir de hoy para todos los automovilistas.



La Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito (Conaset) del país vecino, ratificó ayer que el uso de la butaca para niños de hasta 9 años, es obligatorio a partir de hoy para todos los turistas que ingresen en auto al país trasandino.



También lo es la Revisión Técnica Obligatoria (RTO). En Chile es la VTV (Verificación Técnica Vehicular), que está vigente hace 35 años aunque no se acostumbre a solicitarla a los automovilistas mendocinos, quienes en su mayoría no la tienen porque en nuestra provincia sólo es obligatoria para el transporte de cargas y el transporte público de pasajeros pero no para los particulares.



Marcha y contramarcha

El miércoles a última hora el cónsul de Chile en Mendoza, Juan Manuel Pino Vásquez, sorprendió a todos negando de forma rotunda que su país fuera a exigir la nueva butaca para niños de hasta 9 años y la RTO a los viajeros mendocinos.



Dio detalles, explicó que hay convenios internacionales que les impide reclamar disposiciones que no rigen en el país de origen y ayer por la mañana ratificó sus dichos pero precisando que con la butaca habría que cumplirlo en un plazo más corto.



Sin embargo, desde Santiago de Chile llegaba otra postura totalmente inversa.



La secretaria ejecutiva de la Conaset, Gabriela Rosende, máxima autoridad vial trasandina, contradijo en un 100%las afirmaciones del cónsul.



Ayer por la tarde, tras ser consultado por Diario UNO, el diplomático dejó de insistir en su postura. Sólo respondió: "Se ha consultado a las autoridades respectivas y no tenemos información concluyente".



Al contrario, Rosende no mostró ningún tipo de dudas y su respuesta sí fue concluyente: "La normativa vial chilena debe ser respetada por todo el que circule en el territorio nacional. Por eso en este caso, cuando vienen extranjeros se les pide la documentación que se solicita acá, que es el permiso de circulación, la revisión técnica (RTO) y el seguro obligatorio de accidentes".



La funcionaria, en declaraciones radiales, dio un paso mas y ratificó: "A partir de mañana (por hoy) cambia la normativa para la seguridad de los niños, que venimos promocionando hace ya un año. Los niños deberán viajar en un sistema de retención infantil (butaca) hasta que cumplan 9 años, o midan 1 metro 25 centímetros, o pesen 33 kilos".



Ante la pregunta cantada de si los argentinos estaban exceptuados contestó de que nadie puede imaginarse tal excepción: "Si no se cumple con esta disposición la infracción lleva una multa de hasta $3.200 argentinos y además la retención de la licencia de conducir".



Con la polémica terminada, al menos por ahora, los argentinos que crucen a Chile con niños de hasta 9 años estarán obligados a partir de hoy a llevarlos en una butaca como las que aquí se usan para los bebés pero apropiadas a la edad del menor.



No llevar la butaca no impediría en principio el ingreso a Chile sino que el conductor circularía pero estaría en falta ante el riesgo de que un carabinero lo controle y le exija el asiento especial.



Igual es el panorama con la RTO, que en Chile está vigente desde el año 1982 y además es obligatoria hacerla cada vez que se vence el permiso de circulación del vehículo.



En Chile no acostumbran a pedirla a los turistas pero pueden hacerlo y aplicar multas si no se la tiene.