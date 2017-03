Incendio en el ECA: artistas denunciarán al Estado local

Pasó todo febrero y la primera quincena de marzo, y los artistas más afectados por el incendio en el Espacio Contemporáneo de Arte (ECA) el 18 de enero ya no esperarán una respuesta del Gobierno provincial respecto al resarcimiento económico por la pérdida o el daño de sus obras. Los integrantes de la Cofradía Simbolista y también los que formaban la muestra Itaú avanzarán con una denuncia penal contra el Estado. Así lo adelantó la abogada del grupo, Andrea Cirulli, quien presentará la medida el 22 próximo, para lo cual viajará desde Buenos Aires con algunos artistas para proceder con la medida.



El día no fue elegido al azar, ya que van a participar de la convocatoria realizada por senadores y diputados de la oposición en la misma fecha, para que el titular de Cultura, Diego Gareca, explique ante las Comisiones de Hacienda, Derechos y Garantías y la de Cultura de ambas cámaras legislativas los sucesos que derivaron en la caída de la grúa en el anfiteatro y la postergación del Acto Central de la Fiesta Nacional de la Vendimia 2017.



Por supuesto, que conocen que el temario es diferente a sus planteos, pero pedirán ser escuchados de todos modos.



Cirulli detalló que desde el momento en que presentaron la propuesta de la indemnización por los daños sufridos, es decir, el 1 de febrero pasado, nunca más fueron contactados por las autoridades de Cultura para recibir una contrapropuesta a sus reclamos por $4 millones ($1.538.350 por el daño emergente, la misma cifra por daño moral, otro 20% por lucro cesante más $600.000 de honorarios).

Tampoco han tenido novedades sobre las obras que quedaron en pie, porque ni siquiera han sido devueltas a sus dueños. Es en este sentido que los artistas de otra de las muestras que estaban colgadas al momento del siniestro, convocados por el Banco Itaú, decidieron ser parte de la medida judicial que encararon primero los miembros de la Cofradía.



En tanto, la investigación judicial recayó en manos de Liliana Giner, de la Unidad Fiscal de Delitos Correccionales, quien sigue con la toma de declaraciones de los distintos involucrados en el incendio que dañó la histórica cúpula del ECA.



En tanto, la Fiscalía de Estado está en el mismo proceso, ya que se constituyó como parte acusadora en la investigación sumaria que lleva el propio Gobierno para determinar responsabilidades.

Sin embargo, puertas adentro de Cultura, aquellos trabajadores de planta que miran lo que hacen o dejan de hacer las diferentes gestiones reconocen que tienen pocas esperanzas respecto de que el sumario derive en sanciones para los verdaderos responsables y temen que termine por asumir las fallas un chivo expiatorio que salve la ropa de los funcionarios políticos.



Por esto, la tarea judicial es la que genera más expectativas a la hora de ver algún resultado.



El director de Vendimia se suma

Héctor Moreno, director del espectáculo Con el vino en la piel, busca desde hace días que el secretario de Cultura, Diego Gareca, y su equipo le otorgue una audiencia, para que le expliquen qué sucedió en el Frank Romero Day el 2 de este mes, en medio de un simulacro de evacuación cuando se realizaba un ensayo de la fiesta. Moreno indicó: "Lo hemos conversado mucho con mi equipo y necesitamos saber lo que pasó con la grúa, pero también por otras cosas que ocurrieron y no entendemos por qué".



En este punto, el director apuntó que había planificado un teatro de sombras que requería la preparación de una parte del escenario y eso nunca estuvo terminado.



Por otra parte, había un cuadro en el que los artistas imitaban a un árbol sobre una estructura que estaba dispuesta detrás del escenario, pero tampoco se permitió usarla, incluso luego de que había sido ensayado por los artistas.



"Queremos cerrar bien esta etapa y, por supuesto, que se tome la experiencia para tomar medidas, para que esto no vuelva a pasar, porque yo también soy artista y a pesar de todo, fueron los artistas quienes hicieron la Vendimia y pusieron mucha voluntad para que fuera lo más tranquila posible", afirmó.



En definitiva, Moreno indicó que espera una respuesta de Cultura. "Necesito saber, estar seguro de que hicieron todo lo posible para que las cosas salieran bien", dijo.



En tanto, el fiscal Carlos Torres, que sigue la investigación por estrago culposo, está a la espera de un informe de peritos expertos en el uso de grúas para levantar mucho peso. La clave estaría no solo en el uso de las grúas en un escenario lleno de personas, sino en el modo en el que fueron distribuidas las cargas, más allá de la capacidad de estas máquinas.