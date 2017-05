Imputaron a dos ministros de Transportes de Francisco Pérez por presunto enriquecimiento ilícito

Tras una denuncia realizada por el senador provincial Ernesto Mancinelli en enero del 2016, el fiscal de Delitos Complejos Juan Manuel Bancalari imputó a dos ex funcionarios del gobierno que encabezó Francisco Pérez.



Se trata de Diego Martínez Palau y Pablo Rousseau, quienes se desempeñaron en el Ministerio de Transporte. El primero asumió la, por entonces, Dirección de Vías y Medios de Transporte en 2010. Cartera que luego tomó calidad ministerial.



Su desempeño como funcionario llegó a su fin en abril del 2015 cuando decidió acompañar en la lista a gobernación a Adolfo Bermejo. Fue allí que lo sucedió Pablo Rousseau, quien había llegado a la función pública durante el gobierno de Celso Jaque como asesor en Infraestructura, ministerio a cargo de Francisco Pérez en esa época.



La salida de Martínez Palau no estuvo ajena de polémicas ya que tras la caída en las urnas de la dupla justicialista, el ex gobernador decidió contratar como asesor a su ex ministro con un sueldo de $43000.



Según el denunciante, Martínez Palau y Rousseau utilizaban al padre de este último como testaferro en la compra de propiedades en el Valle de Uco. "Durante la campaña muchos vecinos se nos acercaron para señalar los movimientos sospechosos que se estaban realizando", indicó a Radio Nihuil Mancinelli.



Fue allí que se presentó el caso ante la Fiscalía de Estado, la cual consideró que la situación merecía ser investigada. En ese momento, actuó la Fiscalía de Capital y luego Delitos Complejos.



Básicamente, la denuncia indicaría que la familia Rousseau logró aumentar su patrimonio de una a once fincas en un periodo de diez años.



"La prueba contundente es una copia certificada de un boleto de compra firmada por ambos ex funcionarios. Mientras que en la escritura el propietario resulta ser el padre de Rousseau", indicó el senador de Libres del Sur.



Otro dato particular surgido en la investigación, es que la compra se realizó a una Sociedad Anónima cuyo apoderado es el padre Andrés Da Rold, quien también estuvo al frente de Transporte durante el gobierno de Jaque.