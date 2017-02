Impresionante muestra escultórica en Tunuyán: La piedra en el camino

Gabriela Nafissi cuando obtuvo los premios por su trabajo en los Best of Mendoza´s Wine Tourism.

Este domingo 12 de febrero, de 12 a 18, se presentará un adelanto de la exhibición escultórica La piedra en el camino, que quedará inaugurada este año. El debut de estas obras de gran tamaño, creadas por artistas locales y del extranjero, se realizará en el marco de una serie de actividades culturales y artísticas enmarcadas en el proyecto "Reencarnaciones, Centro y Ausencia", que es coordinado por Gabriela Nafissi. El evento será en Bodega Monteviejo, que está ubicada en el complejo Clos de los Siete, en Vista Flores (Tunuyán).



A las 12.30 se presentará el work in progress de las esculturas reunidas bajo la denominación "La piedra en el camino", que han sido creadas por los escultores Fernando Rosas, Daniel Ciancio, Juan del Balso, Julio Melto y dos artistas argentinas residentes en Italia: Flavia Robalo y Verónica Fonzo.



Este trabajo artístico forma parte de un simposio intensivo de escultura que funciona bajo la consigna: "¿Qué es una mujer?". Para concretarlo, cada creador abordó su camino con la piedra de forma libre, pero con la consigna en mente.



Otras de las actividades será "Puntuaciones analíticas", una charla a cargo de Coty Beneite, quien es miembro de la Asociación Mundial de Psicoanálisis (AMP), de la Escuela de Orientación Lacaniana (E0L) y vicepresidenta de la Asociación Cuyana de Estudios Psicoanalíticos (ACEP).



Asimismo, los invitados al evento podrán recorrer las exposiciones visuales "Dark, dark continent", de los artistas José Luis Molina, Marcela Furlani, Sandra Barrozo, Carlos Escoriza, Homero Pereyra, Laura Rudman y Meli Nafissi Christiansen. También continúa en exhibición, en el espacio cultural de Monteviejo, la muestra "Una x una", de Andrea Calderón y Carolina Simón.



El cronograma de propuestas continúa a las 15.30 con un show en vivo de la banda Maguu, que está formada por José Quiroga (voz, teclados y guitarras), Javier Romero (guitarras) y Guillermo Rigattieri (bajo y melódica).



Esta jornada de actividades es organizada por Bodega Monteviejo y Reencarnaciones. Experimentación Artística, y es dirigida por Gabriela Nafissi, quien es la directora arte & cultura de la bodega. El año pasado, este espacio enoturístico obtuvo el premio Plata a mejor Arquitectura y Paisaje y el premio Oro en la categoría Arte y Cultura en los Best of Mendoza´s Wine Tourism.



La actividad de mañana domingo cuenta con la colaboración de la Asociación Cuyana de Estudios Psicoanalíticos, Topos Cultura Accesible y la Asociación de Sordos de Mendoza. Asimismo, tiene el auspicio de CID Mendoza perteneciente al IOM2 y el Wine Institute.



Los interesados en asistir pueden comunicarse enviando un correo a reservas@monteviejo.com.ar.