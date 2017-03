Huerta urbana: ahora se cultiva en casas de ciudad

Por hobby; para autoabastecerse de alimentos sanos, asegurándose de que estén libres de agroquímicos; porque es accesible y económico, para vender o intercambiar semillas, porque lo natural es el boom. Estas, entre otras razones, justifican el auge de la agricultura urbana. Mendoza no es ajena a esta tendencia de que las casas tengan su propia huerta y de que las personas indaguen en alternativas para hacerlas en la ciudad.



Un leitmotiv de estas prácticas es que sean cultivos orgánicos, sin agrotóxicos, lo que resulta beneficioso para el hábitat en general y para lo que debe existir rotación y asociación de cultivos, tanto para las huertas rurales, como para las periurbanas y urbanas. Estas últimas son las que empiezan a verse en la capital mendocina, aprovechando canteros y macetas, balcones y terrazas o a través de composteras comunitarias. Con técnicas más avanzadas, algunos hasta se animan a los caños de PVC o las botellas plásticas recicladas como recipientes.



"Siempre me interesó la idea de cultivar mis propias hortalizas. Cambian el sabor, la textura, el color de los productos que no se consiguen en el mercado. Para mí ya es un hobby", cuenta Federico Kronhaus (36). Él descubrió hace dos años que la mejor forma de cultivar en el balcón de su casa era a través de la hidroponía, que consiste en producir en recipientes rellenos con sustrato, enriquecido con abono a partir de desperdicios domiciliarios.



Que no requiere de un suelo fértil y que rinde en lugares reducidos es lo que lo benefició. "Necesitás algunos elementos que no son tradicionales, pero a la larga se amortiza la inversión y no requiere de mantenimiento o atención constante", detalló el hombre que ahora está en plena cosecha de tomates y ajíes, y que ya se prepara para el recambio, con lechugas, acelgas y espinacas.



"Con la implementación de la agricultura urbana se reducen las dis­tancias entre productor y consumidor, se apoya el cultivo local, la producción natural y el consumo estacional. Se disminuye al mismo tiempo el consumo de combustible y las emisiones de gases que contribuyen al efecto invernadero. Se podría conseguir la seguridad alimentaria en base a esta forma de producción", aseguró la arquitecta Florencia Oña en uno de sus artículos sobre cultivo urbano, asegurando también que para su implementación se requieren controles gastronómicos, sociales, edilicios y criterios de ordenación urbana.



"Deben contar con provisión de agua y con insolación. Lo ideal sería contar con riego por goteo o hacer un uso adecuado del recurso, considerando que, sobre todo, en las zonas urbanas el agua es potable", aclaró Ítalo Asid, desde el INTA Tupungato. Todas las agencias del país, a través del programa ProHuerta, entregan semillas gratis en escuelas y a los beneficiarios del plan, a los que se asesora y también controla para que se respeten algunas condiciones.



"Se les pide que tengan continuidad, que haya rotación de cultivos, porque se busca un suelo vivo. Meter en un espacio varias especies lo que lleva también a que tengan menos posibilidades de atraer insectos", detalló, especificando que las temporadas son dos.



En la de otoño-invierno, que comienza ahora, lo que se produce son habas, ajo, rabanitos, arvejas, cebollas, acelga, zanahoria, y remolacha, principalmente.