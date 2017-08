Hace poco menos de un mes, una niña de 9 años, oriunda de Cordón del Plata, Tupungato, sufrió más de 110 heridas provocadas por un perro que la atacó. La pequeña fue hallada en un callejón por policías que se desplazaban en un móvil y que debieron trasladarla al hospital tupungatino, donde la estabilizaron y la enviaron de urgencia al hospital Scaravelli.

A pesar de que están destinados a las operaciones de baja y mediana complejidad, esa fue apenas una de las 350 cirugías que ya realizaron en el nosocomio tunuyanino los tres médicos que arribaron a la región hace exactamente un año para brindar un servicio que no existía. Esto generaba que el hospital Notti recibiera por año más de 800 derivaciones y que operara a más de 400 niños, procedentes de esa zona.

"Primero surgió como una idea ante lo que veíamos, pero no sabíamos si existía la necesidad real. Hasta que vimos las estadísticas. Además de la cantidad de cirugías, notábamos que tenían que ocupar camas a veces por más de 48 horas, cuando quizás no había que operarlos. Veíamos también la preocupación de las familias, muchos papás que perdían el trabajo por faltar o que dormían en las guardias. Nos preguntamos por qué no, si somos amigos y trabajamos juntos", así relató Antonio Estéves (31) cómo empezó, junto con María Vanesa Rodríguez (31) y a su primo y colega Federico Sánchez Estéves (31), a gestar el proyecto que buscaba evitar que los niños valletanos tuvieran que trasladarse al Gran Mendoza para operarse, con todo lo que el desarraigo implica.