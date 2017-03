"He vuelto a nacer", dijo el director de actores

"Estaba con un actor en el medio del escenario y de repente empezamos a escuchar los gritos. Imaginate la situación en ese lugar. No sé si corrí, el actor me dice que lo empujé y ahí sentimos que las luces cayeron a nuestras espaldas. He vuelto a nacer", fueron las fuertes palabras de Guillermo Troncoso, director de actores.

Troncoso es una de las personas que se encontraba justo debajo de la parrilla de luces cuando esta se desmoronó. En su charla con El Siete se lo notó conmocionado y aprovechó para agradecer y llevar tranquilidad a sus conocidos: "Estoy bien".