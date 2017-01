Hay varios testigos que vieron a Rubén Giacchi golpear a su pareja, según el abogado de la denunciante

"Del momento de la agresión, cuando ella recibe el golpe, hay testigos presenciales y los vamos a presentar", aseguró enfáticamente Antonio Carrizo, el abogado de la psicóloga Laura García, ex pareja del ex ministro de Salud de Mendoza Rubén Giacchi , quien lo denunció de haberla golpeado y desató una imputación en su contra por violencia de género y una prohibición de acercamiento.

El letrado –fue subsecretario de Seguridad de la gestión de Leonardo Comperatore– adelantó que pedirá para la mujer "custodia policial o al menos rondines de noche por su casa porque está aterrada".

A la fiesta, organizada por el mismo ex ministro, había asistido gran parte del gabinete de Salud, amigos de la pareja y los hijos de ella. Según el relato de la mujer, después de una violenta discusión que mantuvo con Giacchi, este le dio un golpe de puño afectándole el ojo y el maxilar izquierdo.

Aparentemente, en ese momento, García salió corriendo de la casa de su pareja y detrás de ella, lo hicieron también sus amigos y familiares.

Sin escala, la mujer habría ido directamente a realizar la denuncia y minutos más tarde el Cuerpo Médico Forense constató la lesión que presentaba. Después también lo hizo el Cuerpo Auxiliar Interdisciplinario (CAI).

"Por la lesión que sufrió se le han hecho una tomografía y una resonancia magnética cuyos resultados estarán la semana próxima. De eso dependerá si pedimos un cambio de carátula a lesiones graves dolosas, agravadas por el vínculo", admitió Carrizo. Sin develar demasiado su estrategia, el abogado de la denunciante aseguró que tiene otras pruebas que sumará al expediente.

En la tarde del martes, el letrado se reunió con su representada para conocer detalles de lo que sucedió, ultimar los trámites y presentarse como querellantes en la causa. Además pretende que a la denunciante se le brinde una consigna policial o al menos rondines de móviles durante la noche durante 10 o 15 días, dado que ella teme por su integridad y la de sus hijos, que viven con ella.

Ya que el ex ministro, representado por el abogado Carlos de Casas, se mantiene en su versión de que sólo discutieron, pero niega que hubo agresión física (ver aparte), el fiscal de la causa, Galdo Andreoni, deberá en las próximas horas tomarles declaración a ambas partes y también puede solicitar peritajes psiquiátricos para los involucrados.

"Lo que pretendemos es nombrar peritos de control nuestros, justamente para que participen de esas pericias y tengamos transparencia de lo que se certifica", apuntó Carrizo.

No fue a la cárcel porque no cuenta con antecedentes

"En este caso no corresponde la prisión preventiva porque el doctor Giacchi no tiene antecedentes, no hay riesgo de agresión porque tampoco convivían y tampoco hay riesgo de que escape, porque él se presentó el domingo espontáneamente a declarar y someterse a la Justicia. Bien podría haber recurrido a la perrogativa de un funcionario de responder (la acusación) por escrito", explicó a radio Nihuil el abogado Carlos de Casas, representante legal del ex ministro de Salud.





El reconocido letrado resaltó que en medio de la investigación que se abrió tras la denuncia de Laura García, el fiscal debe obligatoriamente pedirle pericias psiquiátricas al ex funcionario de Cornejo, pero que también puede pedírselas a la denunciante. "Para saber si es fabuladora, si tiene antecedentes, es normal para estudiar el contexto", acotó y aseguró: "El problema de la violencia de género está instalado en nuestra sociedad y todos queremos erradicarla, pero eso también motiva que haya abusos en este sentido, de manera que hay que tener cuidado".





Sin embargo, más allá del tiempo que demande la investigación, mientras el fiscal escuche a los involucrados, el abogado aventuró que no se prolongaría demasiado "porque el hecho no es muy complejo y no amerita una investigación muy prolongada".