Hace 6 años que reclaman al PAMI una silla de ruedas especial para joven con parálisis

Darío Campos denunció que hace seis años que reclama al PAMI una silla de ruedas especial para su hermano discapacitado de 24 años, Brian Emanuel, que padece una parálisis en todo su cuerpo.



"A la silla la estoy tramitando desde el 2010 y hasta la fecha no ha pasado nada, sólo me dicen que los papeles van a Mendoza, de ahí a Buenos Aires y luego de vuelta. Me tienen a las vueltas desde ese año, han pasado seis años y anda", dijo ya cansado Darío.



Explicó que Brian tiene cobertura del PAMI porque recibe una pensión por la discapacidad mental y física con la que nació, que le impide mover las extremidades y sostener su cuerpo.



Ante ello, necesita una silla de ruedas especial que lo sujete y lo mantenga erguido, porque la que usa actualmente, que es una silla común con mucho uso prestada por el PAMI, le resulta sumamente incómoda, se desliza hacia abajo y tienen que permanentemente levantarlo. Durante la entrevista, su hermano tuvo que acomodarlo en reiteradas ocasiones.



"La silla es especial para sostenerle la zona del cuello, tronco y caderas y no se deslice hacia abajo", añadió su hermano, quien recordó que en el PAMI "en 2010 me pidieron un presupuesto y salía 33 mil pesos, en 2013 me pidieron otro y ya superaba los 40 mil. Actualmente no se a cuánto está. Si pudiera la compraría yo, pero no tengo el dinero".



"Pasa el tiempo y cada día le perjudica más su cuerpo y le genera dolores", concluyó el compungido hermano, quien se hizo cargo de Brian desde que su madre falleció.