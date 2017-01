Golpe al bolsillo: febrero llega repleto de aumentos

Si algo de dinero logró sobrevivir al eterno mes de enero en la cartera de la dama o en el bolsillo del caballero, la recomendación es no gastarlo porque en febrero ambos sufrirán un nuevo embate. Es que a partir del primer día del próximo mes se actualizarán aumentos en los servicios básicos. En Mendoza, subirán el transporte público, el Impuesto Automotor y la energía eléctrica, por una quita de subsidios de la Nación. Además, por autorización del Gobierno provincial, subirán las cuotas de los colegios privados.



Quienes alquilen también verán que las expensas se incrementarán notoriamente desde el miércoles de la próxima semana.



Pero allí no acaba todo. En la nueva cuenta de gastos habrá que sumar alzas definidas a nivel nacional en telefonía celular, prepagas, comisiones bancarias por cuentas corrientes y tarjetas de crédito.



Micros: desde el miércoles

Aquellos mendocinos que vayan a trabajar en colectivo deberán calcular que a partir del 1 de febrero ese gasto tendrá un incremento del 33%. Desde ese día, el boleto urbano que hoy cuesta $6 pasará a costar $8 y ese porcentaje de aumento se trasladará también a los transportes de mediana distancia. A partir del 1 de julio, el costo del boleto urbano llegará a $8,50, como se definió tras la audiencia pública de diciembre pasado.



Pagar más por el auto

Las boletas del Impuesto Automotor ya comenzaron a llegar y las tarifas también se actualizaron. Si bien estos valores dependen del modelo y la gama de vehículo, el alza promedio oscila entre el 14% y el 20%, aunque hay rodados que deberán pagar hasta el 36% más que en el caso del Chevrolet Corsa Classic modelo 2011.



Luz, faltan precisiones

Si bien desde principios de enero se sabía que en febrero habría una suba en todo el país de la energía eléctrica, por una quita de subsidios nacionales, el viernes el Gobierno confirmó el incremento, aunque no precisó el porcentaje. Se estima que rondaría entre el 30% y el 40%, pero en Mendoza creen que será gradual y se repartirá en dos veces en el año.



"La tarifa se divide en 3 componentes: por un lado, está el costo de abastecimiento que incluye el transporte de la energía, que es lo que ahora perdería subsidio y generaría un aumento promedio anual del 40%, que creo que se dividirá en dos cuotas –la primera en febrero del 20% y la otra tal vez en agosto del mismo monto–; el segundo componente es la prestación donde se contempla el valor agregado de la distribuidora (VAD), que en Mendoza tendrá una suba trimestral del 8,5% –ya había autorizado por decreto el ex gobernador Francisco Pérez– y que a la boleta le suma para el usuario un incremento del 4%, y por último, el componente de cargas tributarias", explicó a Diario UNO, Elián Japaz, titular del Ente Provincial Regulador Eléctrico (EPRE).



De su cálculo se desprende que las boletas mendocinas podrían tener un aumento del 20% en febrero y 4% más en marzo por el VAD.



Ese valor agregado de la distribuidora podría actualizarse, pero el secretario de Servicios Públicos, Sergio Marinelli, aclaró que es el EPRE quien hace el cálculo y el Ejecutivo decide desde cuándo y cómo se aplica. "En el caso de que sea dado, va a estar sujeto a que las empresas hagan las inversiones necesarias. Estamos estudiando con qué sistema se aplicará –podría hacerse a través de un fideicomiso– de manera de asegurarnos que el dinero de esa actualización vaya a las inversiones para mejorar la calidad del servicio", confió el funcionario.



Desde esa secretaría están haciendo un cálculo del impacto del incremento de los servicios en el bolsillo del mendocino. "Calculando los aumentos en servicios públicos hasta enero, el impacto es del 5% de los salarios, teniendo en cuenta distintos casos testigos", apuntó Marinelli.



Colegios privados: con aviso

Los padres de niños que asistan a colegios privados no deberían sorprenderse del aumento del 15% que ya tienen autorizado por la Dirección General de Escuelas (DGE) y que cada institución podrá aplicar como le parezca, es decir, de una sola vez o en cuotas.

Es que ese aumento debería habérseles informado en noviembre del 2016, como lo establece la misma DGE.



Si bien se autorizó que el alza comience a aplicarse el 1 de marzo, la misma resolución –la 2.973– preve que pueda recibirse un ajuste durante el 2017.



Más caro operar con los bancos

Comprar con tarjetas de crédito, hacer extracciones con la tarjeta de débito en otros bancos de la misma red o hacerlo en el exterior, como hicieron centenares de miles de mendocinos este verano en Chile, también tendrán aumentos importantes, dependiendo del banco en que se tenga la cuenta. En promedio, las subas previstas en las comisiones bancarias para principios de año rondan el 20%, pero varían de entidad a entidad.



El Banco Central liberó las comisiones bancarias en setiembre pasado, pero puso como condición a los bancos que cada vez que las aumentaran, informasen a sus clientes 60 días antes con un cuadro comparativo con los costos de otras entidades del sistema. El primero en informar que aumentaba sus servicios en enero fue el banco Santander Río: en el caso de las cajas de ahorro, la comisión por usar cajeros de otros bancos, pero de la misma red subió a $25,02 –en enero de 2016 costaba $14,86–, por lo que el incremento es del 68% en un año. El mismo aumento sufrieron las comisiones por sacar dinero de bancos de otra red y por extraer dinero en el exterior.



El HSBC actualizará sus comisiones el 1 de febrero. Desde esa fecha se cobrará a sus clientes $19,44 por usar cajeros automáticos de la misma red en otros bancos, lo que significa el 49% si se compara con el costo de enero del 2016. Extraer dinero de sus cuentas en el exterior tendrá un alza del 55% respecto del año pasado y costará desde febrero $35,71.



Habrá que hablar menos

La telefonía celular tampoco escapa a la ola de aumentos. La empresa Personal subirá el precio de sus planes en febrero. Este incremento se reflejará en la facturación de marzo y oscilará entre el 8% y el 11%.



Por su parte, Movistar ya aumentó sus planes en diciembre el 15,5% y eso se notó en las boletas que llegaron en enero.



Una salud más costosa

El Ministerio de Salud de la Nación autorizó a las empresas de medicina prepaga a implementar un nuevo aumento del 6% en sus cuotas, que regirá a partir del 1 de febrero. En todo el año pasado, estas firmas registraron un alza del 38% en sus servicios.



Ahorrar para las expensas

Quienes alquilen viviendas en edificios o barrios privados de la provincia deberán contar entre los nuevos gastos de febrero una fuerte suba en las expensas, que ronda el 40%.



En las notificaciones que ya les llegaron a los inquilinos, se justifica el aumento en la necesidad de pagarle los incrementos salariales previstos en paritarias al personal que trabaja en esas propiedades horizontales.



Sólo por citar un ejemplo, en un consorcio del barrio Bombal Sur de Godoy Cruz, las expensas de un departamento de un dormitorio con cochera pasarán de costar $901 a $1.225, a lo que habrá que sumar $200 si se pagan después del 10 de cada mes.



Taxis piden actualizar tarifas

"La semana próxima vamos a presentar en la Secretaría de Servicios Públicos una nueva estructura de costos que refleja lo atrasada que está nuestra tarifa de taxis. Si bien el Gobierno provincial tiene que estudiar esta estructura, lo que pretendemos es que se actualice en el 20% desde marzo", se sinceró Fernando Sáez, presidente de la Asociación de Propietarios de Taxis de Mendoza (Aprotam).

Hoy la bajada de bandera en el Gran Mendoza cuesta $16,80 y la ficha $0,88, a lo que habría que sumarle el 20% si el Gobierno lo autoriza.