Godoy Cruz distinguió a sus vecinos honorables

Godoy Cruz distinguió este lunes a sus vecinos notables. El acto fue nada menos que en el Cine Teatro Plaza, recientemente adquirido por el Municipio y declarado de interés cultural del departamento.





Liliana Haydee Calle y Silvia Virginia Villegas fueron reconocidas en una sesión especial del Concejo Deliberante por sus aportes a la comunidad. Así como la Asociación Kumelén y el referente de la cultura y el cine Luis Cortez, quien fue condecorado post-mortem.





"Después de siete años de trabajo arduo, esto es muy importante porque represento a las 319 familias de aquel barrio (ATSA) que costó tanto. Es el barrio con más en cantidad de viviendas, después de La Estanzuela . Si bien hubo muchos obstáculos al principio, se pudo con perseverancia. No hay que bajar jamás los brazos y así ha sido mi camino hasta ahora", contó Calle.





Silvia Villegas, quien se destacó como directora del Ballet dela Municipalidad, reconoció entre lágrimas que "esto me ha hecho meditar y repasar mi vida. Hay una frase que dice 'no pases por la vida sin dejar huellas' y creo que cumplí con ese objetivo. Formo parte de la vida de muchos bailarines y eso me pone muy contenta".





El intendente Tadeo García Zalazar valoró la labor de todos los ciudadanos reconocidos y destacó que sus tareas en la sociedad "tienen como denominador común la solidaridad". Además recordó a Luis Cortez: "Fue alguien que entregó su vida al cine y a la cultura. Una vez jubilado, lo empezó a llevar a los barrios y estaría muy contento de que la comuna haya adquirido el Teatro Plaza".





Por último, también se premió a la Asociación Kumelén, que incluye un centro educativo y al jardín maternal Mi Angelito. Busca desarrollar las capacidades de los niños con alguna discapacidad y cuenta con un equipo de profesionales del área de salud y educación.





Silvia Ezquer de Provenzano, quien recibió la distinción, contó que "esta semana va a inaugurar un salón de usos múltiples" y reconoció el trabajo de todos los que hacen posible que esa asociación esté en pie.





Fuente: Prensa Municipalidad de Godoy Cruz.