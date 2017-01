Giacchi tenía una relación desde hacía 5 meses con la mujer que lo denunció por violencia de género

Mientras el gobernador de Mendoza Alfredo Cornejo quizás se tomaba un trago en alguna playa del Caribe cubano y descansaba pensando quizás en que en su primer año de gestión había logrado conseguir lo que se había propuesto, le sonó el teléfono. Y, seguramente, le sonó más de una vez. Y pasó del descanso a tener que aceptar la renuncia –todo por teléfono– de uno de sus ministros por haber sido denunciado por violencia de género.





Rubén Giacchi (62), ahora ex ministro de Salud, renunció de forma verbal por teléfono ante el gobernador luego de que su pareja lo denunciara por haberla golpeado en la misma noche del cumpleaños de ella, el sábado. Todo sucedió en cuestión de horas antes de que trascendiera la denuncia, que está radicada en la Fiscalía 15 de Carrodilla, y salpicara al Gobierno en un tema más que sensible como la violencia de género.





La novedad fue comunicada en la mañana por el subsecretario de Comunicación Social, Prensa y Protocolo, Pablo Sarale. El escueto comunicado decía: "El Gobierno de Mendoza informa que el ministro de Salud, Desarrollo Social y Deportes, Rubén Giacchi, en el día de la fecha ha presentado su renuncia al gobernador Alfredo Cornejo. Fue presentada de forma verbal y el mandatario la aceptó. La decisión se debe a una denuncia realizada en contra de Giacchi, por parte de su actual pareja, por lesiones leves. Se realizó en la Oficina Fiscal Nº15 de Carrodilla. El gobernador consideró conveniente aceptarle la renuncia y si, luego de finalizada la investigación, los resultados indican que no tiene responsabilidades, dejar abierta la posibilidad de que se vuelva a incorporar al equipo de trabajo. De manera interina y hasta que el gobernador designe a su remplazante, queda a cargo de la cartera Gianni Venier, ministro de Seguridad de Mendoza".





La mujer que denunció al ministro por haberla golpeado es Laura García (48), quien trabaja desde hace años en el Ministerio de Salud, es empleada de planta y está a cargo de la subdirección de Asuntos Profesionales y Concursos del ministerio. García ocupa ese cargo desde antes de la gestión de Giacchi al frente de la cartera.





Según supo Diario UNO, el ministro y Laura mantenían una relación desde hace 5 meses. Giacchi atravesaba, mientras tanto, un divorcio que había sido tildado de "conflictivo" por varias fuentes del ministerio, con quien fuera su segunda esposa y de quien estaba separado desde hace siete meses.





La última aparición pública y oficial de Giacchi con García fue en la cabalgata de los Reyes Magos en Godoy Cruz , a la que el funcionario asistió en representación del gobernador.





Laura Montero , la vicegobernadora en ejercicio de la gobernación, contó que se comunicó con Cornejo en la mañana luego de corroborar con el procurador, Alejandro Gullé, que efectivamente Giacchi había sido denunciado por violencia de género.





"A la mañana temprano cuando me enteré lo llamé a Alfredo, que habló con Giacchi, quien presentó la renuncia hasta que se resuelva el caso", comentó Montero. Dijo que aunque sea un problema de índole privado de Giacchi, "no puede afectar al Gobierno". "Imaginate que hemos tomado una conducta y hemos trabajado todo el año, nos cabe a cualquiera las generales de ley. Me parece que son correctas las medidas que se han tomado", contó.





Giacchi podrá ser ahora citado a declarar si es imputado por las lesiones o en forma de declaración informativa. En cualquiera de los casos, mientras sea efectivamente ministro –hasta que no haya una firma de por medio de su renuncia– puede optar por hacerlo de forma escrita.





La noticia trascendió ayer en la tarde en todos los medios nacionales, que se hicieron eco de esta renuncia a raíz de un caso de violencia contra una mujer por un funcionario de primera línea.





Hoy a las 9, en la paritaria que comienza con AMPROS, se sentarán en la mesa a discutir con el gremio Laura Montero y Gianni Venier como representantes del Ejecutivo.