Gestión al día: Mendoza tiene superávit en gastos corrientes

Parece que hubiera sido hace muchísimo tiempo, una especie de recuerdo lejano, perdido en la memoria de alguien que lo cuenta como una anécdota. Ese momento en el que los medios de comunicación seguían el minuto a minuto del pago de los sueldos en los últimos meses de la gestión de Francisco Pérez. Sólo una pesadilla. La gestión de Alfredo Cornejo, primero con Martín Kerchner y ahora con Lisandro Nieri al frente del manejo de los recursos, ha logrado no sólo cumplir y pagar en tiempo y forma sino hasta tener superávit."Hoy estamos en superávit de recursos corrientes", afirma el ministro Nieri pero se ataja: "Hacia el cierre del ejercicio todavía no me animo a decir que vaya a ser así".Nieri, al ser consultado para un informe de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP) que da cuenta de que las finanzas de la provincia están en verde, dice que no tiene "tan frescos" esos datos pero que la tendencia es la misma y que en pocos días comunicarán el balance de los primeros seis meses del año."A mí siempre me gusta mirar el resultado económico, que no es la caja chica, porque de ahí se pagan todos los sueldos", opinó el administrador de los números de la provincia. Se refería a una parte del informe de Ejecución Presupuestaria del primer trimestre del año, que analiza específicamente la relación entre lo que entra y lo que sale todos los meses, sin tener en cuenta la deuda ni lo invertido en obra pública, porque ahí sí los números darían en rojo. "Pero eso es una inversión, se entiende que es así y que la obra pública es algo que va a quedar y que tiene que pagar más de una generación", justificó.El informe de ASAP explica que en el primer trimestre de 2017 se observó un crecimiento interanual de los recursos totales por encima de los gastos totales. La expansión interanual de los recursos fue del 40,5%, mientras que los gastos crecieron el 37,5%."El año pasado sucedió lo mismo, los recursos corrientes crecieron más que los gastos corrientes, el déficit se comenzó a achicar", analizó Nieri.Según el análisis fiscal de ASAP, esta diferencia entre recursos y gastos se explica por el incremento de los recursos corrientes y la menor cantidad de erogaciones. El superávit del primer trimestre en Mendoza fue de $3.339,9 millones.El grueso de los recursos propios de la provincia está en los Ingresos Brutos. Ese impuesto representó casi el 70% de la recaudación total y creció el 24,2% respecto al mismo período del año pasado, pero aumentó menos que otros impuestos como el Automotor o los Sellos. "Esto es porque bajamos las alícuotas en muchos casos porque estamos en el plan de reducir la presión tributaria", explicó Nieri.Mendoza también tuvo un crecimiento real de recursos propios, por encima de la inflación. En el primer trimestre hubo un incremento del 29,5% comparado con igual período del año pasado.