Fraude en la Quiniela: el instituto de Juegos y Casinos revisará tickets de las agencias de los últimos 10 años

En octubre del año pasado una denuncia anónima en el Instituto Provincial de Juegos y Casinos (IPJC) alertó de una falla en el sistema de captura de apuestas on line de la Quiniela de Mendoza. Este defecto le habría permitido cobrar a los agencieros premios prescritos simulando los tickets.





La presidente del IPJC, Josefina Canale estimó que la estafa ascendería a $500.000 y que unas 70 agencias podrían estar implicadas, aunque aclaró que en este último caso se trata de una presunción. Es el mismo dato que maneja y denunció el Sindicato de Empleados del Casino, pero en febrero.





Por esta razón el IPJC controlará los tickets de los últimos 10 años para determinar si existió la estafa, de la cual hay indicios fuertes ya que el porcentaje normal de premios prescriptos va entre el 1,5% y 2%. "En el tiempo que se hizo la denuncia este porcentaje bajó notoriamente", aclaró Canale. Es decir que se pagaron muchos premios prescriptos y podría haber sido gracias a truchar los tickets. "Eso puede deberse a que efectivamente hay gente que no cobra; o que no entrega los tickets como corresponde -algo que es una falta pero no un fraude- o está la posibilidad de que haya una maniobra fraudulenta", señaló la funcionaria.





Desde el momento mismo de la denuncia comenzó una auditoría interna, se le dio aviso al Tribunal de Cuentas y en febrero intervino Fiscalía de Estado por denuncia del sindicato.





Canale explicó además que hay una auditoría externa de la UNCuyo y precisó que el control de tickets por lo menos de los últimos 10 años a la empresa Ivisa será un trabajo "de horniga". Sin embargo, aseguró que en el momento en que se comiencen a comprobar irregularidades se hará la denuncia penal contra la agencia correspondiente y se le quitará la licencia.





La funcionaria aclaró que el problema detectado se solucionó en 48 horas y que nunca en las gestiones anteriores fue denunciado, por lo que será de suma importancia determinar desde cuándo se estarían produciendo estos fraudes.





Aparentemente son unas 70 agencias de Quiniela las que estarían involucradas en el presunto fraude de los premios sin reclamar que finalmente fueron cobrados.





Andrés Lombardi, gerente del IPJC, remarcó que además de la investigación administrativa "se hizo una denuncia penal". Luego cargó contra el sindicato porque al hacer pública la situación -en febrero y sabiéndolo desde octubre- "está entorpeciendo el proceso investigativo" ya que se alerta a los posibles estafadores.





La falla

En cada sorteo de Quiniela realizado se ingresa "por sistema" -provisto por la empresa Ivisa- a la cuenta de cada agencia, se corrobora el monto de premios y se individualizan las apuestas premiadas.





Cada ticket premiado sólo se puede cobrar en la agencia en la que se jugó. El ganador tiene 15 días para reclamar su premio.





Las boletas tienen dos series de números de control. Uno de 8 dígitos que figura en los listados que emite el sistema para identificar las premiadas. El otro, de 16 dígitos, sólo aparece en la copia que posee el apostador. Así, el premio sólo puede descargarse del sistema en el momento en que el apostador presenta el comprobante.





Cuando los premios se pagan, la agencia oficial tiene 24 horas para enviar al IPJC la boleta que presentó el apostador. Ése será el comprobante de pago del premio.





La falla denunciada en octubre anónimamente es que el sistema quedaba "abierto". O sea: se podía cobrar el premio sin contar con el ticket original (sin ingresar el segundo número de control). Ese cobro se efectuaba habitualmente el día del vencimiento del premio y eran "montos pequeños".





Por ende la lupa se pone sobre las agencias, pero no se descarta que Ivisa pueda ser responsable, al igual que el propio IPJC.