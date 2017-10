Francisco en Chile: tomarán medidas extras para el paso

papa francisco.jpg

Que enero es el mes predilecto de los mendocinos para vacacionar y, de paso, hacer compras en Chile y que el flujo de turistas es aún mayor en los cambios de quincena no son ahora los únicos motivos para que ya estén planificándose operativos que eviten el colapso de vehículos en el Paso Cristo Redentor. La razón principal, sobre todo entre el 15 y 18 de ese mes, es la visita del papa Francisco a las ciudades de Santiago, Temuco e Iquique."Se han sugerido y se están evaluando conjuntamente mecanismos de coordinación para optimizar el funcionamiento de los pasos ante el importante flujo que llegará a Chile. Nuestro país ya ha asumido la necesidad de reforzar el personal y otros recursos para el funcionamiento de los consulados argentinos relevantes, que son Santiago, Valparaíso, Concepción y Antofagasta", aseguró José Octavio Bordón, embajador argentino en el país vecino. El Pilo contó que vienen manteniendo reuniones con el coordinador, Benito Baranda, y con el director ejecutivo de la visita papal, Javier Peralta, entre otros designados por la Conferencia Episcopal."Nuestra Embajada ha promovido que las coordinaciones concretas sean parte de la reunión de controles integrados a realizarse este mes en Santiago con organismos de ambos países involucrados en los pasos", agregó Bordón y adelantó que se analizan medidas extraordinarias para todos las rutas que atraviesan la cordillera, por tierra, pero en especial para el Paso Cristo Redentor en el que se ha registrado los últimos años una suba del 30% de circulación.Para tomar de referencia, entre el 15 y el 17 de enero de 2017 circularon por allí 15.401 vehículos y 82.360 personas (ingreso y egreso). Promedio 5.136 autos por día. Según la Policía de Investigaciones de Chile, para esos días de 2018 prevén que crucen 200 mil turistas argentinos por los distintos pasos.La visita papal ha desencadenado gran expectativa turística y aunque aún hay oferta de pasajes en avión, hospedajes y otros servicios, empresas del sector instan a que se reserven ahora porque prevén que la demanda sea altísima y que los precios aumenten considerablemente."En unas 3 semanas se agotaron los primeros cupos (eran 58) , queda sólo la mitad del segundo cupo y no sabemos si habrá más porque ya no hay colectivos para contratar disponibles y las reservas de hospedajes en Chile muchas ya están bloqueadas", comentó Facundo Labay, a cargo de turismo internacional de una reconocida firma mendocina que ofrece paquetes para esos días.El costo promedio de un pack de tres noches de alojamiento, un día de compras en Santiago y el traslado en micro es de $5.200.