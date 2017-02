Fotogalería: siguen sin respetar la doble línea en la ruta a Chile

Una camioneta 4x4 gris está parada donde la semana pasada volcó el micro de Tur-Bus. La familia mira desde la ventanilla. Uno de los hijos saca una foto con el celular. El padre se levanta los lentes oscuros. Contemplan. El conductor hace una U y se van.

Un camión chileno pasa a una Van argentina en doble línea amarilla entre Potrerillos y Uspallata, cerca de donde está el puente Bailey, ese que llegó hace un año para quedarse, aunque las autoridades juraron que iba a estar sólo seis meses.

El camión hace lo mismo que una Saveiro que en plena curva entre Uspallata y Horcones intenta pasar una fila de autos y de repente tiene una Kangoo adelante, a la que choca en la banquina porque los dos que manejan tienen el mismo reflejo: volantear hacia el costado.

Nadie muere. Pero nada cambió. Da la impresión de que una buena parte de los que manejan por la ruta 7 no se enteraron de que hoy se cumple una semana del siniestro vial más mortal de la historia de nuestra provincia.

Los controles son los mismos de siempre. Los de Gendarmería ya se sabe dónde están y básicamente, se ocupan de pedir la documentación.

Los controles de la Policía, por su parte, son pocos y no alcanzan.

En el viaje que realizó UNO hasta el lugar de la tragedia de Horcones vio una infracción tras otra, como las narradas en los primeros párrafos.

De todos modos, en el lugar donde ocurrió el siniestro de Tur-Bus ya se formó una suerte de santuario y hay otra energía.





El lugar de la muerte y la tristeza

Es un santuario chico. Clavaron una cruz de hierro, le colgaron un rosario encima y le colocaron una serie de pertenencias de las víctimas alrededor.

En la Curva del Yeso, donde se produjo la tragedia, es cierto que flota una atmósfera distinta a la que se respira en las demás partes del corredor bioceánico.

Al lado de la cruz de hierro que el domingo amaneció clavada, según Eduardo Díaz, quien vive a metros de donde se produjo el vuelco, están los restos pertenencias y pedazos de micros desperdigados en el suelo.

Hay trozos de los paragolpes verdes del ómnibus, almohadas, un pedazo de cartel que indicaba el destino del viaje: "Santiago". Hay frazadas, carcasas de celulares destruidas, una zapatilla manchada de gasoil y rebosada en tierra,medias, gorras, y paquetes de galletas y alfajores.

"Desde que fue el accidente, hay personas que pasan y miran, dejan cosas y sacan fotos. No sabemos si son familiares o qué, pero es algo permanente", dice César Pizarro, encargado de un puesto de mulas.





Todo sigue igual

Cuando se dice que nada cambió es porque al margen de lo que sucede en la zona más próxima a la Curva del Yeso, las infracciones al volante siguen siendo moneda corriente.

Un ejemplo palmario es el choque que ayer, en el kilómetro 1.202, en Punta de Vacas, se produjo entre una camioneta Fiat y una Renault.

La Saveiro viajaba a Chile y en una curva con una doble línea demarcada con nitidez quiso pasar una hilera de autos y chocó de frente.

Lo más irónico de la situación, que afortunadamente no dejó víctimas fatales, fue que el infractor de la Saveiro le dijo a UNO: "Yo quise pasar, pero los que iban adelante no me dejaron meterme".