Félix: "La autocrítica quedó cerrada y buscamos soluciones políticas"

El Partido Justicialista de Mendoza acordó ir con una lista de unidad para su última interna en noviembre. Omar Félix quedó a cargo de la presidencia y Roberto Righi de la vicepresidencia. Hoy se realiza el congreso partidario y las nuevas autoridades asumen formalmente la conducción. El encuentro es en el camping de ATSA en El Challao, a partir de las 9.





De este modo, caciques y militantes peronistas se reunirán para acentuar las bases que ya se discutieron durante todo el año. El objetivo está puesto en reconstruir el partido, que quedó desacomodado y sin liderazgo tras perder la gobernación de la provincia. Según dijeron meses atrás, abandonarán la conducción verticalista y tratarán de alcanzar acuerdos y consensos.





Sin embargo, tratarán de volver a ganarse la confianza de la gente y si las políticas que se intenten aplicar son antipopulares defenderán a capa y espada su rechazo, es decir actuarán como oposición. Félix, hermano del intendente de San Rafael , adelantó a Diario UNO los ejes del discurso que ofrecerá a las 11 durante el acto programado.





Describió que el encuentro servirá para bajar a las bases la síntesis y evaluación del PJ local respecto a la coyuntura política de la Argentina al cumplirse un año del gobierno de Mauricio Macri y el de Alfredo Cornejo . "Pasamos por una profunda etapa de autocrítica, pero creemos que ya quedó cerrada y hacia delante no buscamos culpables sino soluciones políticas", dijo el sanrafaelino.





"Después de un año de gobierno vamos a realizar una síntesis y evaluación, para saber dónde estamos parados y cómo se sigue de acá en adelante. No estamos de acuerdo con el Gobierno y sus políticas a nivel nacional, ni provincial, ya que tampoco se vislumbra un proyecto de política. Administrar la provincia no es gobernar", agregó el ex legislador nacional y provincial. "Es nuestra responsabilidad decirle a la gente las cosas que se están haciendo mal. Un gobierno no puede guiarse sólo por encuestas e ir siguiendo el pulso de estos resultados como se está haciendo", dijo, y aclaró que hoy no se discutirán problemas puntuales de la coyuntura sino un marco general de lineamientos hacia adelante.





El lavallino Righi enfatizó que el acto de hoy marca el punto de partida para una nueva etapa del peronismo mendocino, más allá de la formalidad prevista en los estatutos partidarios. "Una de las principales consignas es que todo el peronismo trabaje encolumnado para fortalecer la representatividad política en la Legislatura y los departamentos".