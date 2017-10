Felipe Pigna brindó una charla a sala llena

libro felipe pigna la vida por la patria.jpg

Impulsores

La visita de Felipe Pigna contó con el apoyo de la Municipalidad de Capital, el banco Supervielle y fue auspiciada por la editorial Planeta. Su convocatoria fue realizada por el director de la Coordinación Editorial del Grupo América, Ariel Robert.



La vida por la Patria

Autor Felipe Pigna

Editorial Planeta

Páginas 448

Precio $399

Género Historia

La visita de Felipe Pigna contó con el apoyo de la Municipalidad de Capital, el banco Supervielle y fue auspiciada por la editorial Planeta. Su convocatoria fue realizada por el director de la Coordinación Editorial del Grupo América, Ariel Robert.Felipe PignaPlaneta448$399Historia

"La memoria nos ayuda a tener identidad. Si no sabemos de dónde venimos, tampoco sabremos hacia dónde vamos", dijo el escritor Felipe Pigna ayer después de las 19 en la Nave Cultural, durante la presentación de su último libro, La vida por la Patria, en el que recorre la figura de Mariano Moreno.Frente a un auditorio repleto, con más de 1.000 asistentes, el historiador fue entrevistado por el periodista Andrés Gabrielli y refrescó en los oyentes la importancia de este multifacético fundador de la Argentina. "Al momento de escribir el libro me interesé principalmente en que la gente tome contacto con el pensamiento de Mariano", dijo Pigna."Gran parte del texto tiene que ver con la formación de este héroe de la Patria", resaltó. También explicó que teniendo en cuenta la época en que desarrolla sus ideas se destaca bastante de sus contemporáneos. "Moreno fue muy adelantado en los conceptos jurídicos", señaló.Más tarde, ante espectadores que seguían atentos cada uno de sus comentarios, relató que este ineludible prócer se recibió con un texto incorrecto desde el punto de vista político dominante de su tiempo, en el que realiza una crítica a la conquista de los españoles y la colonia y una defensa de los indígenas y sus derechos.El afamado historiador y escritor prosiguió su charla durante una hora y adelantó para quienes aún no se acercan a su obra detalles desconocidos sobre el periodista, abogado y político argentino al que le dedicó horas y horas de estudio para llegar a los lectores con su último libro.Habló sobre los distintos ataques que sufrió Moreno, recordó que su muerte fue un homicidio, y la lista de enemigos que lo acecharon; sobre su relación con Belgrano y San Martín, y también de su honestidad y valentía, entre otras aspectos. Al finalizar su charla Pigna firmó ejemplares al público que hizo cola para tener su dedicatoria.