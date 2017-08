Familiares de víctimas de la Tragedia de San Rafael pintaron estrellas en la ruta

Familiares y allegados de algunas de las víctimas de la Tragedia de la Cuesta de los Terneros pintaron estrellas amarillas en el lugar donde volcó el micro el pasado 25 de junio dejando 15 muertos y 21 heridos.





En total fueron cuatro las estrellas que los familiares pintaron en el pavimento de la ruta 144, exactamente en la curva donde ocurrió el siniestro. Las estrellas llevan los nombres de Camila Mastropierro, Flor Pardini, Marianela Aragón y Valentina Arias.





A modo de homenaje a cada víctima y también como forma de generar conciencia vial es que se realizó esta actividad de la mano de la Fundación Estrellas Amarillas.





Con la ayuda de la Policía Vial que montó un corte parcial de la ruta para preservar la seguridad de los participantes y los transeúntes, la actividad se llevó a cabo en horas de la siesta de este miércoles y participó un nutrido grupo de familiares y amigos de los estudiantes de baile de la academia Soul Dance, del partido de Malvinas Argentinas, que ese domingo 25 de junio volvían de un paseo por Las Leñas luego de una actuación artística que tuvieron la noche anterior en el teatro Roma.

tragedia.jpg



"Acá encontré la paz gracias a mi nena, que hoy es un ángel"





Gastón Aragón es el papá de Marianela, una de las nenas que perdió su vida en el siniestro vial. Con sentidas palabras recordó a su hija.





"El homenaje es muy grande e importante para nosotros, estamos los papás, los hermanitos, es otra sensación haber vuelto acá, nada que ver a cuando fue el accidente. Como le digo a todos es una sensación agridulce, lo amargo es lo de Marian y lo dulce es haber encontrado a gente como la que hemos encontrado en San Rafael, estamos agradecidos eternamente a San Rafael".





Gastón aseguró que "es una sensación hermosa, una paz que vinimos a encontrar con mis hijos y mi señora, teníamos ganas de venir y nos vamos con algo de ella porque sentimos que está acá; encontré la paz que buscaba gracias a mi nena, que hoy es un ángel".

tragedia1.jpg



Al contar cómo era Marianela y la importancia del baile para ella, buscó apoyo en la mama de Marian, que con lágrimas en os ojos no pudo hablar. Gastón añadió entonces que "vivía para el baile, todos los días bailando con sus hermanos, con Valentina que era su mejor amiga de chiquita; las travesuras que hacía las hacía bailando".





"Siento que en este lugar me conecto con mi hija"





Roque Arias es el padre de Valentina, otra de las pequeñas bailarinas que falleció en el vuelco. Con una entereza especial, emocionado y con mucha claridad se refirió al significado de las estrellas amarillas y a su hija.





Sentado junto a la estrella con el nombre de su hija recién terminada de pintar por él, dijo que "esto es importante para mí y nuestra familia, significa mucho porque con esto cada conductor que pase por acá se va dar cuenta que acá ocurrió esta tragedia que enlutó a todo el país, y es importante porque va hacer que los que pasan por la Cuesta de los Terneros empiecen a tomar precauciones y a tomar conciencia que una imprudencia puede terminar en esto, nadie está exento, hay que ser responsable a la hora de conducir un vehículo".





En el caso de Roque no es la primera vez que viene a San Rafael, incluso antes de la tragedia, ya que siempre estuvo maravillado con los paisajes sanrafaelinos. El destino quiso que su hija perdiera la vida en "este paraíso".





"Antes que ocurra esta tragedia era el lugar preferido mío San Rafael, a todos les decía que no podían dejar este mundo sin conocer San Rafael, es una maravilla, el paraíso; lamentablemente mi hija perdió la vida acá. Ahora es un viaje obligado que tengo, no me he ido y ya pienso en hacerme un tiempo para volver; siento que vengo a este lugar y me conecto con mi hija, que una parte de ella quedo acá, me hace bien, me da paz".





Agradecido a San Rafael y Mendoza toda "por la sensibilidad que tienen" Roque se refirió a la relación que tenía con Valentina.





"Mi duelo es diferente porque, como dicen, yo tenía los papeles al día con mi hija. No tenía nada pendiente, le dije todo lo que tenía que decirle, siempre la acompañé en todo lo que ella emprendía; vivía orgulloso de mi hija y espero que ella sienta lo mismo que siento yo".