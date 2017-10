Padres y familiares de las víctimas del Instituto Próvolo reclamaron en Tribunales inmediata asistencia psicológica por parte del Estado. Esto surge luego de la muerte de una joven sorda de 20 años, víctima de vejámenes, quien sufrió un ataque de epilepsia.



Se reunieron en el tercer piso de Tribunales provinciales, donde se cruzaron con un psicólogo de Salud Mental, quien dijo que hace un mes los asiste.



Esto estalló furia en los familiares de las víctimas, debido a que la causa del Próvolo se conoció en noviembre del año pasado.



"Este fin de semana falleció una chica de 20 años ante la ausencia del Estado y no vamos a permitir que se nos sigan burlando en la cara. Venimos a solicitar que el Estado se haga presente, que haya un acompañamiento integral de las víctimas de Próvolo", expresó a Radio Nihuil la madre de una víctima.



"Este año fue totalmente deficitaria la asistencia, no solamente en el día a día, sino en las declaraciones, en las Cámara Gessel, los chicos se acompañan entre ellos. Faltan psicólogos e interpretes que acompañen a los sobrevivientes", agregó la mujer.



Siguió: "Vemos que el Estado está más preocupado en que Kumiko esté en su casa con prisión domiciliaria y no en todos estos jóvenes que vivieron todas estas atrocidades".



Por su parte, el querellante de Xumek, Sergio Salinas, indicó: "Estamos pidiendo que se den explicaciones al Ministerio Público. Intervino un profesional de Salud Mental, que inclusive me utiliza a mí para decir que las víctimas tienen apoyo, yo voy a decir claramente que el apoyo es este: tres psicólogos y miren cuántas familiares y victimas son. ¿Cómo hacen tres personas para responder a tantas familias? Multipliquen una víctima por familia tipo, aproximadamente 20 familias, tienen 100 personas, tres profesionales no pueden".



"Las víctimas pidieron declarar ellas con intérpretes de su confianza. El sordo elije el intérprete el cual es uno oficial que está en una audiencia. Cuando venga los sordos darán su propio testimonio", aunque se pidió que solo lo hagan los mayores de edad para resguardar la integridad de los menores.



"Pedimos asistencia y respuesta del Estado. Me importa que el Estado les conteste cómo es la realidad tanto a la víctima y familiares", dijo Salinas.