Faltan lugares donde recargar la Red Bus

Parece una carrera cuya meta es inalcanzable. Ponen nuevas y modernas terminales de carga, y dan la posibilidad de que se haga recarga por cajeros automáticos o por home banking, pero las colas en los quioscos, en horas pico, se repiten a diario y la falta de lugares para la recarga en las zonas urbanas alejadas del Gran Mendoza son una constante. El Gobierno asegura que el esfuerzo para dar un mejor servicio de carga de Red Bus se hace, sin embargo, para los usuarios no alcanza.









red-bus-2.jpg Foto: Horacio Altamirano / Diario UNO.



Durante la gestión de Diego Martínez Palau, en el gobierno de Paco Pérez, se quitó la posibilidad de pagar el pasaje con monedas y se eliminó la entrega del boleto. La justificación fue que ambas cosas obstruían las máquinas, que terminaban fuera de funcionamiento durante largos trayectos y con cientos de pasajeros sin pagar justificadamente.





De ese punto a esta parte, y con cambio de gestión incluido, la idea de reforzar la cantidad de terminales de carga y de abrir nuevas posibilidades siempre estuvo, pero en la práctica los esfuerzos han resultado insuficientes. Tanto es así que se naturalizó la práctica de subirse al colectivo con dinero en efectivo y pedirle a alguien que pase su tarjeta a cambio del billete para pagar el pasaje. Algo que cualquier pasajero ha visto de forma habitual e, incluso, ha practicado.





red-bus-4.jpg



"Muchas veces le he tenido que pedir a la gente que pague y yo le doy los $10 porque los quioscos se quedan sin carga desde temprano", comenta Yésica Batiatto (29), que vive en San Martín y viaja en líneas urbanas tres días por semana para trabajar. "El tema de la carga por home banking no me resulta cómodo porque no tengo siempre internet", opinó sobre esta opción.





A las 18 la cola para cargar la tarjeta en el quiosco que está en la terminal de ómnibus es de unas diez personas y serán las últimas porque el chico que atiende pone a esa hora de la tarde el cartel de que ya no hay más carga. "Vivo en Villa Nueva y me vine desde allá para cargar porque el único quiosco que hay allá ya no tenía crédito. Me cuesta conseguir y yo viajo para trabajar. Esto se repite todos los días. Lo de cargar por el banco no me parece una solución, es un lío eso", comenta Luis Vera (52) mientras espera su turno.





El secretario de Servicios Públicos, Natalio Mema, admite que faltan puntos de recarga para la Red Bus, pero a la vez afirma que están trabajando en prestar más formas y más servicios, como la posibilidad de cargar por el home banking y los "tótems" de carga automática.





inundacion-de-micros.jpg



"Ya tenemos 11 que funcionan todos los días las 24 horas y que nunca se quedan sin carga. Además de eso, hoy cualquier persona que cobra una jubilación o un plan social está bancarizada y puede cargar por cajero, quizás sí nos falte aún darle mayor difusión, pero eso incluso no tuvo ningún costo extra para los pasajeros", comenta.





"Necesitamos que la gente pague el boleto, porque si no estamos discriminando al que cumple y paga. Con la tarjeta tenemos, el control total del sistema", afirma Mema.





Dijo que le dieron una prórroga al sistema de pago con Red Bus que funcionará hasta 2019. "El comprobante del pago es la tarjeta, cada usuario tiene que tener su tarjeta, que la venden en todos los quioscos", agregó.





Sobre la posibilidad de que se habilite también la carga en los supermercados, dijo que eso depende de un acuerdo entre la empresa que maneja la Red Bus y cada una de las cadenas, pero que se está trabajando en eso.





El director de Transporte, Carlos Matilla, también defendió en radio Nihuil lo que está haciendo la gestión en materia de Red Bus. "Lo que hemos hecho en un año es más de lo que se hizo en una década", sostuvo.