Pasaron 8 meses desde la última vez que alguien vio a Viviana Luna, de 46 años, quien vivía en Potrerillos de donde desapareció en diciembre de 2016. Su hija Ayelén, de 16 años, difundió un mensaje en el cual asegura que la fiscalía no hace nada para encontrar a su madre.



"El pasado 7 de agosto se cumplieron 8 meses sin saber nada de mi mamá. Ella se llama Viviana Luna y está desaparecida desde el 7 de diciembre de 2016. Fue vista por última vez en Potrerillos, Mendoza", escribió Ayelén, hija de la mujer desaparecida a la página de Facebook Desaparecidos Mendoza.



Siguió: "El 31 de julio fue su cumpleaños, fue algo devastador pasarlo sin ella y sin saber adonde está. Eso es lo peor, lo más triste de mundo. Ella cumplió 46 años. La supuesta 'justicia' no hace nada por poder encontrarla. Si nosotros (como familia) no vamos a la Fiscalía, ellos no nos llaman, ni se mueven. No hacen nada. Y no puede ser así".



"Entiendo que todos los días llegan casos nuevos, ¿pero de los casos viejos quién se acuerda? ¿Quién se acuerda de esas personas desaparecidas de hace meses y de hace años? Los jueces, los fiscales nadie se acuerda, nadie siente el dolor de esas familias, nadie siente la angustia de no saber nada de un familiar. Ella es una persona, no es un animal, ni un objeto, ¡es una PERSONA! Es una persona que nadie sabe qué le puede estar pasando en este momento, si le están haciendo algo o qué carajo. Con tantas cosas terribles que pasan hoy en día me puedo imaginar cualquier cosa. Y me duele tremendamente que sea así" sostuvo la adolescente.



"Nunca pensé que este país pudiera ser así: no mover ni un dedo por una persona desaparecida. Al Estado no le importa el dolor de las personas que, como familiares, estamos sufriendo por no saber NADA. Pero lamentablemente es así. Como no es alguien importante para ellos o familiar de un político o algo así, no les importa nada. Tengo bronca, dolor y extraño a mi mamá todos los días de mi vida. Es muy injusta la desidia del Gobierno. Me siento muy triste y decepcionada", concluyó la hija de Viviana Luna.



viviana luna.jpg

La investigación

Cuando la familia de Luna hizo la denuncia, la fiscal Claudia Ríos se abocó a la búsqueda de Viviana Luna. Ordenó varios rastrillajes, pero todos resultaron negativos. Incluso estuvo en la mira una ex pareja, pero no hubo pruebas para sostener la sospecha.



Los pesquisas analizaron las pertenencias de Luna y encontraron varias cartas escritas en una computadora que estaban destinadas a sus hijos. En ellas contaba lo dura que fue su vida desde muy chica y todas las cosas por las que debió pasar.



Con el paso del tiempo, y sin ninguna pista de dónde buscar, la búsqueda fue mermando y esto es lo que molesta a los familiares de la mujer desaparecida desde el 7 de diciembre de 2016.