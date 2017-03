"Hubo una falla técnica en una de las patas de la grúa y que es lo que determinó esta situación, según nos manifestó anoche personal técnico y uno de los dueños de la empresa de las grúas", explicó Diego Gareca, el secretario de Cultura tras el accidente en el Teatro Griego justo cuando los artistas terminaron el ensayo.



Además, el funcionario dijo que "no hay ni siquiera hundimiento de suelo. Evidentemente el anclaje no funcionó y hay que tener en cuenta que la máquina con el peso que tenía estaba trabajando a un 70 por ciento, es decir que todavía tenía un 30 por ciento más para hacer fuerza. Entonces no fue por el peso sino una falla en una de las patas del a grúa".



Para la contratación de las dos grúas que funcionarían en el acto central, el Gobierno invirtió cerca de 4 millones de pesos, lo que Gareca consideró que "no es una contratación económica".



"Anoche cuando personal de la empresa explicó cómo fue la situación explicaron que la parrilla de iluminación, que es la primera en caer sobre el escenario, no lo hizo en caída libre sino que fue de alguna manera acompañada la caída y eso generó que el impacto no fuera tanto, entonces los daños que tenemos son de fenólicos, y es lo que hay que cambiar, pero no se vio resentida la estructura del escenario".



