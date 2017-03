Expectación por lo que decidan la Cámara de Diputados sobre el aceite de cannabis

Si hoy los bloques que integran la Cámara de Diputados de Mendoza deciden tratar el proyecto para autorizar el uso de aceite de cannabis a pacientes con enfermedades neurodegenerativas, la ley será aprobada con modificaciones y volverá a Senadores, donde ya tiene media sanción.



Luego de la reunión de la Comisión de Hacienda, en la que fueron escuchadas también las posiciones de los familiares de los interesados en utilizar este aceite, se introdujeron cambios en el proyecto original de la senadora peronista Patricia Fadel, en dos aspectos: el primero, en eliminar la especificidad para que el cannabis fuera usado sólo para casos de epilepsia refractaria y ampliarlo a otras patologías. Y segundo, la creación de un protocolo para incluir o descartar a esos pacientes, quienes recibirán el tratamiento gratuito.



Según el proyecto, la idea es que "el área de Salud sea la encargada de importar por medio de la ANMAT (Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica) el aceite de cannabis y sus derivados, cuando sea requerido por el protocolo de investigación a través de sus áreas médicas, con la presentación de un certificado profesional confeccionado por un especialista y avalado por estudios científicos".



Por otra parte, este organismo nuevo, por ahora llamado Protocolo, determinará el estudio, la investigación y aplicación y vigilancia de las aplicaciones de la planta de cannabis en diversas patologías. Además, el Protocolo incluirá dentro de los hospitales Central y Notti un área encargada del diagnóstico, estudios complementarios, seguimiento, control, dosificación y elaboración de planillas para estadísticas y comparación, verificando los efectos y resistencia.



También el proyecto contempla la incorporación de las obras sociales provinciales y nacionales, entidades de medicina prepaga y aquellas que brinden atención en la provincia.



En principio, hay acuerdo entre los peronistas y el radicalismo para sacar en la sesión de Diputados de hoy el proyecto con sus cambios, para que la semana entrante, la ley ya sea sancionada en Senadores y tenga fuerza de ley, porque los padres y especialistas que han participado en la discusión han pedido que la normativa llegue con premura.



Actualmente es muy engorroso para los padres o familiares de personas con este tipo de patologías degenerativas obtener el aceite de cannabis, porque su importación es muy burocrática y de alto costo.

El diputado justicialista Leonardo Giacomelli explicó que el Protocolo, (a modo de junta médica) surgió luego de trabajar con expertos de diversas disciplinas médicas, y la idea es que los pacientes ingresen a dicho protocolo para que sus diagnósticos sean revisados, "ya que puede haber casos donde estén mal diagnosticados, y al ingresar a ese programa puede detectarse que no hace falta el aceite y se soluciona con una intervención quirúrgica. Eso garantiza que realmente el aceite se aplique a quienes realmente lo necesitan".



Otro tema es que en la desesperación por conseguir este aceite los padres confían en portales de internet donde no se puede comprobar la procedencia, ni la calidad del producto, con lo que "se genera un mercado negro, pero con este proyecto es el Estado quien hará todos los controles"

Por supuesto que los peronistas pidieron al término del encuentro que el proyecto no pase necesariamente por la Comisión de Asuntos Constitucionales, como estaba previsto, sino que entre en el recinto hoy.



En tanto, Jorge López, presidente de la Comisión de Hacienda, donde ingresó ayer el expediente, reconoció que el trabajo fue profundo en la Comisión de Salud y sobre esa base ya se hizo el despacho favorable. Pero lo que decida finalmente dependerá del humor de los miembros de Labor Parlamentaria hoy.