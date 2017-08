Ex funcionarios de Paco Pérez deberán devolver más de 1,6 millones de pesos

paco marizul.jpg El ex gobernador Francisco Pérez y la ex ministra de Cultura Marizul Ibáñez



marizul centorbi.jpg Lex ministra junto a Fabricio Centorbi, otro de los ex funcionarios multados



multa tribunal cultura.jpg

El Tribunal de Cuentas falló contra ex funcionarios del Ministerio de Cultura de la gestión de Francisco Pérez por contrataciones irregulares de servicios para distintos eventos durante el último año de gestión. Deberán pagar –entre ellos, la ex ministra, Marizul Ibáñez– una suma que supera el millón y medio de pesos por pagos irregulares y sobreprecios, más multas particulares cada uno por mal desempeño de sus funciones administrativas.El fallo señala como responsables de sobrepagos no sólo a la ex ministra, sino también a gran parte de su gabinete, por ejemplo a Fabricio Centorbi, que se desempeñó como secretario de Gestión Cultural y a los directores de Administración de la cartera.En primer lugar, señalan la irregularidad en el pago a agrupaciones como la Asociación Mendocina de Profesionales de la Danza en donde "no constan los antecedentes (si es artista, productor y/o técnico especializado) de cada uno de los contratados, de modo de comprobar su especialización, en relación a la tarea a desarrollar" y tampoco hay constancias de que los contratados se encuentran asociados a la entidad que factura por ellos, constatando que una misma persona cobró por distintas asociaciones.Los revisores señalan en más de una oportunidad las contrataciones irregulares de la empresa Saint Germain SRL, que prestó servicios de alojamiento y traslados sin especificaciones. "En todos los casos de alojamiento, la rendición fue insuficiente, dado que no se expuso cuál fue el hotel que brindó el alojamiento, la documentación que acreditó el check in y check out, ni el detalle de las personas alojadas y concluyó que el proveedor Saint Germain SRL fue un intermediario en la contratación del servicio de transporte y alojamiento, por lo que la factura de este por sí sola no es suficiente para acreditar el gasto. Asimismo, verificó a través de hechos posteriores, que este mismo proveedor en rendiciones del ejercicio 2016 acompañó certificaciones de los hoteles, acreditando el alojamiento de los pasajeros con identificación de los mismos y fechas de estadías", escriben en el fallo, dando cuenta de que la documentación sí fue presentada por el proveedor en forma correcta al ser contratado por la actual gestión de Diego Gareca.Otro de los puntos que el Tribunal manifestó como irregular fue el acto de apertura de licitaciones que ganó Saint Germain en 2015 fue muy cercano a la fecha del evento. "En prácticamente todos los casos se verificó que la fecha del acto de apertura era el día anterior a la de ingreso de las personas al hotel, por lo que se hizo el acto de apertura, preadjudicación, adjudicación, emisión de resolución, y notificación en el mismo día", apuntan. También está señalada en pagos duplicados de catering para Música Clásica por los Caminos del Vino. A Saint Germain SRL también se le pagó un sobreprecio de 250% por el vuelo que trajo a Marciano Cantero, de los Enanitos Verdes, para que participara en el Homenaje Cerati 2015. Ese año el pasaje le costó al Estado $399.000 para traerlo desde México, pero en 2016 cuando también participó de la Fiesta Nacional de la Vendimia, se pagó $160.000. "Por el mismo vuelo, los mismos pasajeros, el mismo proveedor, con el precio del dólar totalmente mayor, y un año después se pagó 250% menos que en la contratación del año 2015", observan.En la larga lista de irregularidades del fallo de 29 hojas, también hay duplicaciones de pagos por el mismo servicio. Dan cuenta de que "se adjudicó al proveedor Vidal Arte Sonoro y Visual S.A. la prestación del 'servicio de sonido para ensayos en Sala Naranja de Espacio Cultural Julio Le Parc de los Músicos del Acto Central, 2º, 3º y 4º noche de la Fiesta Nacional de la Vendimia 2015', por un monto de $989.000,00", pero también Cultura había renovado por $465.000 el equipamiento para las salas. "Los ensayos se realizaron con el equipamiento existente en las salas, lo que hace presumir contratación y pago por duplicado de un mismo servicio prestado una sola vez", señalan.Por todas estas actuaciones, el Tribunal multó a diez personas del ex Ministerio de Cultura por fallas en los procesos administrativos, de distinta gravedad e impuso un cargo general de $1.651.086,96 a seis ex funcionarios por los pagos ilegítimos en contrataciones.