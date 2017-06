Evoluciona favorablemente la nena que fue mordida por un rottweiler

Evangelina Bianca (2), la nena que fue atacada por un rotweiller en la zona de Los Claveles, de San Rafael, evoluciona favorablemente luego de la intervención quirúrgica que se le realizó en la cara este lunes en el hospital Schestakow.



Así lo confirmaron los médicos cirujanos que la operaron, Uno de ellos, Franco Rosso, dijo que "ya se le retiró el tubo que la ayudaba a respirar y la tomografía computada reveló que no tiene lesiones óseas en la cabeza".



Lo más peligroso que enfrentará desde ahora Bianca es una posible infección producto de la mordedura del perro. En ese sentido se le están suministrando antibióticos para evitarla, mencionó Darío Biancotti, el otro médico cirujano que intervino en la operación para reconstruirle la cara.



En este escenario se sospecha que el perro que atacó a la nena tuvo un antecedente similar y que estaba siendo adiestrado para no volviera a morder.



El hombre a cargo del entrenamiento (no es el dueño del rotweiller) era conocido y vecino de la familia de Bianca y un experto en adiestramiento de perros.



En principio fue demorado por la fiscal a cargo, Florencia De Diego y luego recobró la libertad.



En este marco, los padres de Bianca que no quisieron hablar con la prensa se mostraron muy angustiados ante la situación vivida por su hija. Ambos la acompañan en la terapia intensiva donde se recupera de las graves heridas.