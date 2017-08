La mujer de 82 años que sufrió la amputación de su antebrazo derecho al ser atacada por un piutbull, evoluciona favorablemente en el Hospital Central, donde estará internada al menos durante una semana.



María Calvo ingresó en la mañana del martes al Central con una amputación traumática de su antebrazo derecho luego de haber sido mordida por el perro de su vecino en el patio de su casa de calle Cipolletti al 1.200, de Dorrego, Guaymallén.



El subdirector asistencial del Central, Jorge Pérez, indicó en la mañana de este miércoles que la mujer se encuentra "estable, ya pasaron 24 horas desde que fue asistida en el hospital y tiene una buena evolución".



"Entró con una amputación traumática del antebrazo derecho y acá se le hizo el tratamiento quirúrgico que fue la limpieza y la reparación de la zona de la amputación", explicó Pérez a Radio Nihuil.



Y agregó que Calvo se encuentra en sala común en el sector de traumatología, y que va a seguir internada: "Tenemos que esperar por lo menos 48 o 72 horas todavía porque puede haber algunas complicaciones hemorrágicas o infecciosas. No quisiéramos que el resto del brazo corra el riesgo, por lo que estimamos que estará internada por lo menos una semana más".



El ataque

La mujer estaba en su casa de Dorrego en la mañana del martes, cuando el pitbull de su vecino se cruzó a su patio atraído por el celo de la perra de la víctima.



En ese momento la anciana fue atracada por el animal que la mordió en su brazo derecho y no la soltaba.



Los gritos de la mujer alertaron a los vecinos quienes llamaron al 911, y justo por la zona pasaban dos bicipolicías que se acercaron. Al no poder entrar por la puerta principal, uno de ellos se subió al techo y desde allí vio el ataque.



Para salvar a la mujer de 82 años el policía le disparó dos veces al animal, una vez en el lomo y la segunda vez en la cabeza.



En pitbull murió inmediatamente y la víctima había perdido su antebrazo derecho. Fue asistida en el lugar y luego llevada al Central.