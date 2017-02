Evalúan dejar de estudiar por el aumento en los pasajes de colectivo

Fernanda (22) y Natalia (20) son hermanas y desde hace unos días evalúan cómo hacer para seguir estudiando Historia y Enfermería, respectivamente.

Los cálculos no les dan. "Está muy caro. No sabemos cómo vamos a hacer", confiesa una de ellas, contando que tienen 5 hermanos más y que el sueldo de contratista de don Bonada, su papá, no alcanza para que todos puedan estudiar. Sólo ella necesitará de unos $800 por mes para viajar de La Arboleda a Tunuyán