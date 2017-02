"Estoy en contra del cupo femenino, a los espacios hay que pelearlos"

"Ricardo Alfonsín me llamó para felicitarme cuando ganamos las PASO. Se parece a su padre en lo físico y en el tono de vos, pero no tiene ni su fuerza ni su convicción". Norma Trigo, la intendente electa de Santa Rosa, habla con tranquilidad. Es la primera vez que se la nota cómoda, manejando los tiempos, que se anima a esbozar una sonrisa, media risa. Y se despacha con definiciones como esta con la misma tranquilidad que usaría para presagiar que esta tarde lloverá. "Cornejo tiene algo de lo que tenía Raúl Alfonsín. Tiene coraje y fuerza y se hace cargo. Eso es lo que me decidió a estar de su lado, por más que no sé si él tiene la misma ideología que yo, que soy totalmente alfonsinista", reflexiona.



"Ser la primera mujer mendocina electa como intendente, para mi es algo anecdótico. No estoy de acuerdo con el cupo femenino. A los espacios hay que ganárselos con trabajo, sea uno hombre o mujer", sentencia. Quiere decir que no necesita pedir permiso ni favores. Que está donde quiere porque lo ha querido y ha decidido pelear por ello.



En cambio, "me emocionó mucho que el radicalismo haya ganado por primera vez en Santa Rosa. Eso sí. Vi mucha gente grande, llorando emocionada. Eso fue importante", afirma.



La niña Trigo

Norma Trigo nació en Las Catitas el 14 de septiembre de 1961. Fue la cuarta de cinco hijos del matrimonio de Antonio y Raquel.



Antonio, hombre de finca y trabajo rural, murió muy joven, a los 52 años, pero dejó familia bien formada. Elena, la hija mayor, eligió la docencia y hoy es maestra jubilada y vive en Lavalle. Daniel es chofer y vive en 25 de Mayo, en Santa Rosa. Mónica vive en San Luis. Después nació Norma, que también había elegido la docencia como paso previo a una carrera de abogacía, sueño que no pudo cumplir debido a que "tuve que salir a trabajar. Marita es la hermana menor de Norma, es directora del único jardín exclusivo de Santa Rosa, que lleva el nombre de Laura Trigo, la menor de los hermanos, que era maestra y falleció en 2002 por una enfermedad en el sistema inmunológico que en solo tres meses acabó con su vida.



Cuando la familia aún estaba completa, vivían en una finca en el paraje Los Lotes, del distrito catitense. Norma ingresó con solo 5 años al primer grado de lo que actualmente es la escuela rural 1-248 Antonio Ruiz (Falucho). "Yo comencé a ir a la escuela, para acompañar a mi hermano Daniel y empecé el primer grado a pesar que todavía no tenía la edad. Y después no hice segundo, pasé directamente a tercero después de rendir libre. Por eso terminé la primaria siendo más chica que el resto de mis compañeros y siendo abanderada", recuerda.



Cuando Antonio murió, la familia decidió mudarse "al centro", como dice Norma, refiriéndose a la villa de Las Catitas que apenas llegaba a los 2.000 habitantes.



La intendente electa dice que ese cambio "fue duro". Que tuvo que dejar de estudiar y dedicarse a aportar un ingreso a la menguada economía de los Trigo. "Mi primer trabajo fue como administrativa en una fábrica, que ahora está abandonada, y que era de Nestlé. Era una fábrica de conservas, que luego fue alquilada a otra firma y después vendida a Lanín S.A. Los últimos dueños tenían otra fábrica similar en San Luis, que estaba beneficiada por la promoción industrial. Entonces, en los 90 cerraron esta de acá. Nos despidieron a todos e indemnizaron a los que éramos efectivos. Ahora también Lanín cerró la fábrica de San Luis".



Norma dice que "tenemos un proyecto para recuperar ese lugar abandonado" de la calle Giñazú, reforzando su idea de generar puestos de trabajo para los vecinos de la zona.



Aquella joven Norma después fue cajera en un comercio y también daba clases particulares de matemáticas, ya que había cursado varios años para ser profesora. "Eso fue un proyecto que quedó trunco. Me hubiera gustado recibirme".



En el 83, cuando todavía trabajaba en la fábrica, Norma comenzó a militar. "Fue por Alfonsín. Creo que nos pasó a todos lo mismo. Nunca nadie en mi familia había participado ni participa en política, solo yo. Me apasionó cuando lo escuché en la campaña y comencé a leer. Nos organizamos entre los más jóvenes que trabajaban allí y comenzamos a militar", recuerda.



En el 2001 Trigo fue nombrada secretaria del Bloque UCR en el Concejo Deliberante de Santa Rosa. Al tiempo pasó a planta permanente y luego fue nombrada secretaria de Comisiones. En 2010 el intendente Sergio Salgado la dejó cesante. "Echó a todos los radicales. Yo no tengo resentimientos por eso. Entiendo el juego de la política".



Pero en 2012 Trigo regresó al Concejo, ahora como asesora y en 2014 fue electa concejal por la UCR, su primer cargo electivo. Ese puesto la llevaría luego a la presidencia del Concejo y finalmente a la intendencia, como reemplazo de urgencia de Salgado, después que este cayera preso y renunciara a su puesto, ya desde la celda de Contraventores.



Más acá en el tiempo, la historia reciente. En diciembre ganó holgadamente las PASO y el pasado domingo venció a chicote alzado en las generales, con el 61% de los votos.



Y acá está, tranquila, firme, diciendo que no sale bien en las fotos...tampoco lo necesita.