El objetivo fue medirse con alumnos de las universidades más reconocidas del país, intercambiar experiencias y hacerse de más conocimientos.

La delegación mendocina estuvo integrada por un equipo de 15 alumnos de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Cuyo.

Entre las distinciones obtenidas por los representantes locales figuran el primer y segundo premio de cultura general y diez premios de la categoría competencia académica, incluso el segundo gracias al cual una de las estudiantes llegará a Frankfurt, becada.

El resto de la delegación logró ubicarse entre los 20 primeros lugares del orden de mérito general de las competencias, que son organizadas por la Universidad Nacional de Córdoba y en las que participan más de un centenar de estudiantes de 4º y 5º año de seis facultades nacionales.

La voz de los destacados

"La experiencia es hermosa y quería repetirla. Iba con la confianza de que sabía que ahí se la pasaba muy bien y en lo académico tenía la esperanza de salir en un puesto similar, pero no me esperaba esto", contó Cecilia Alcalá (22), que cursa el 5º año en la UNCuyo, y que ya había participado de la edición anterior con buen desempeño, lo que le aseguró un lugar para competir este año también.

Con respecto a esto, dijo que la aprovechará desde febrero y que espera poder disfrutar la oportunidad a la que "de otro modo no hubiera podido llegar".

En su misma categoría, que premia a los 10 mejores estudiantes, otros 5 alumnos de la universidad mendocina se quedaron con galardones por haber obtenido el 3º, 4º, 7º, 9º y 10º puestos respectivamente. Esto, gracias a las puntuaciones de un examen de 100 preguntas específicas sobre el ciclo básico de la carrera de Medicina.

Entre ellos, estuvo Raúl Leandro Díaz (22), que se quedó con el tercer lugar, siguiendo en puntos a Alcalá. El joven, que también es oriundo de San Juan y llegó a Mendoza hace 4 años motivado por el nivel y prestigio que tiene la UNCuyo, destacó, más allá de este puesto, la experiencia de compañerismo que se vivió hace una semana en Córdoba y la oportunidad de conocer gente.

Sorprendidos

"Estaban todos muy sorprendidos por cómo nos había ido, porque no habíamos tenido una preparación específica para el examen. Sí creemos que ayudó que de cuando pasamos de tercero a cuarto año tenemos un examen global sobre todo lo que hemos visto. Pero sí hay otras universidades que sí la tuvieron y no les fue muy bien", comentó el estudiante de Medicina que, en lo personal y profesional, aspira a realizar una residencia en el exterior, en neurocirugía.

Además, él obtuvo el segundo lugar en la categoría cultura general en la que el mejor puntaje meritorio del primer puesto fue para otro estudiante de la UNCuyo, Feres Mocayar (21).

"El examen tenía el nivel de dificultad como el que habíamos rendido para la preselección. Sí se evaluó conocimiento bastante fino de las materias, no tantas generalidades. Me resultó difícil pero, a la vez, me sentí bien porque sacamos muy buenos puntos y se vio la buena formación en ciencias básicas que hemos tenido", dijo Mocayar, que es oriundo de Guaymallén y cursa el 4º año.