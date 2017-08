Por primera vez, el Estado argentino tiene una base de datos de personas que buscan su identidad biológica, sean hijos que dudan de su origen o madres que fueron separadas de sus bebés en el momento del parto.





Estimaciones hechas por organizaciones civiles, que trabajan desde hace años en estas búsquedas, indican que alrededor de 3 millones de argentinos sufren este problema. En Mendoza, serían unas 100.000 personas las afectadas, aunque para la Red de Integrantes por la Adopción, dicha cifra podría duplicarse.





El registro fue puesto en marcha por la Red de Trabajo sobre la Identidad Biológica y depende de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. El objetivo es encontrar a los niños que fueron apartados de sus padres, antes, durante y luego de la dictadura militar, ya que según los testimonios, muchas de estas víctimas no tenían relación alguna con los delitos de lesa humanidad, ya que el circuito de venta de niños funcionó de forma paralela al armado por los militares y superó largamente ese período.





Además, el Senado de Mendoza abrirá en Santa Rosa,Tunuyán, San Rafael y en la sede de calle Sarmiento, oficinas donde se puedan recibir datos de casos. Dichos aportes serán confidenciales y no implicará ninguna medida judicial contra los padres que recurrieron a estos circuitos de entrega de bebés para poder realizar su deseo de tener un hijo.





Antonio Romero, titular de la Red por la Adopción explicó: "Vamos a empezar a encontrar un mapeo de hospitales públicos, clínicas privadas, parteras y médicos de todo el país que hacían esto. Había circuitos turísticos en las provincias de los que antes no se hablaba y ahora los vamos a exponer a la luz. En esos circuitos, los padres viajaban de una provincia a otra y se contactaban con estas personas. El registro nos permitirá ordenar toda la información que está dando vueltas y hay que saber que los pactos de silencio se pueden romper".





Romero aseguró: "La Conadi (Comisión Nacional por Derecho a la Identidad) hay 15.000 negativos, es decir, personas que creyeron que fueron apropiados por la dictadura y no es así. Estos son casos del circuito paralelo al circuito de la dictadura. Todo estaba muy naturalizado, entonces el mismo médico que producía el parto en la ESMA, es el mismo médico que en la clínica privada robaba otro niño".





Por su parte, Patricia Giménez, presidenta del Colectivo Mendoza por la Verdad, que cumplió tres años de vida como organización y fue celebrado en el Senado con la firma del convenio para habilitar la oficinas con el registro, dijo: "Antes no había nada en el país; si no eras víctima de la dictadura, no tenías a dónde recurrir. Es terrible lo que voy a decir, pero lo mejor que te podía pasar es ser víctima, porque así te escuchaban y te ayudaban. Por eso, el registro nos ayudará a los buscadores de nuestros hijos".





ADN para los bebés

En el mismo encuentro presidido por la vicegobernadora de Mendoza Laura Montero, estaba el procurador de la Corte, Alejando Gullé, quien propuso la ampliación de las funciones del Laboratorio de Huellas Géneticas para empezar a registrar el ADN de todos los bebés, a modo de evitar la venta de niños, como les sucedió a cientos de personas. Según Gullé, esto implicaría aumentar la capacidad del servidor del laboratorio como también, los recursos para los insumos, además de renovar la legislación al respecto.