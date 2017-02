Esteban Bullrich llega a Mendoza en medio de reclamos docentes

Este miércoles, cuando aterrice en Mendoza el ministro de Educación y Deportes de la Nación, Esteban Bullrich, encontrará un escenario conflictivo.

Mientras, representantes de un grupo de escuelas privadas que reciben subsidios del Gobierno de Mendoza van a concurrir a presentar un petitorio al ministro Bullrich. Es a raíz de la derogación del decreto 2572/15, ya que temen quedarse sin la asistencia económica estatal, lo cual significa, en algunos casos, que deberán cerrar servicios educativos.

Según explicó el titular del SUTE, el reclamo que se va realizar en Mendoza es por la falta de convocatoria a paritarias nacionales. Es más, Mateluna denunció que la intención del Gobierno nacional es eliminar esta instancia de negociación.

En cuanto a los motivos que pueden provocar esta situación, Mateluna sostuvo que tienen que ver con la disminución del presupuesto para educación. "Esto se traduce en menos dinero para salarios, pero no sólo se concentra en esto", declaró.

El sindicalista explicó también que a nivel nacional lo que se acordaba en la paritaria era el dinero para el Fondo Nacional de Incentivo Docente.

"Si no hay paritaria nacional, puede significar dos cosas: que el fondo no se incremente de ninguna manera o que lo quieran desaparecer", manifestó el representante de los trabajadores de la educación.

En este sentido, lo que hacía la paritaria nacional era determinar un piso salarial para todos los docentes del país, que garantizaba que en ninguna provincia se pudiera pagar menos de ese monto.

Así, en enero de 2016 el piso fue de $8.500.

Si esto se desregula, las provincias más pobres no podrán equiparar el sueldo de los trabajadores de la educación con las que tienen una mejor realidad económica. Mateluna fue por más, diciendo que el gobierno de Macri incumple la Ley Nacional de Financiamiento Educativo (26.075), por la que se determina que el financiamiento para educación debe ser equivalente al 6% del PBI.

"El gobierno de Macri viene subejecutando este presupuesto, se ha recortado dinero para educación sin blanquearlo, pero la ley no se cumple", sostuvo el sindicalista.

Colegios piden continuar subsidiados

La directora del colegio Norbridge, Silvia Quintana, explicó que tanto su instituto, como otros que están en iguales condiciones van a reclamar frente al Consejo Federal de Educación porque temen perder el subsidio con el que ahora becan a gran cantidad de estudiantes. En enero pasado el Gobierno provincial le dio de baja al decreto 2572/15, que garantizaba los subsidios.





"El tema es que el 99% de nuestros alumnos secundarios recibe una beca completa. Como todavía no nos terminan de definir si nos quitan o bajan el aporte, no vamos a poder mantener las becas. Todavía oficialmente no nos han dicho nada; el problema más grave es el del secundario", explicó la directora, que teme que cierren este nivel. "Ya no hay tiempo de estar avisándoles que se van a quedar sin banco", sostuvo.





El subsidio, aseguró Quintana, les alcanza para cubrir los sueldos del 60% de la planta docente, lo demás lo paga la fundación, al igual que los de la escuela primaria. En tanto, tienen a 130 chicos becados, 100 de la secundaria y 30 de la primaria y el nivel inicial.





Una situación similar es la de la escuela Juan Salvador, cuya directora, Sandra Coria, manifestó que temen por lo que ocurra con su institución, a la que concurren chicos con problemas de atención y con síndrome de Down.