Cuando se unen las palabras "perro" y "trabajo comunitario", lo primero que uno podría pensar es en una persona que cumple trabajos que benefician a la sociedad como condena por el ataque contra un can.

Un senador presentó un proyecto que propone rescatar a los perros callejeros y adiestrarlos para que hagan trabajos comunitarios, como asistir a bomberos, policías o discapacitados, entre otras posibilidades laborales.

"Este proyecto de ley tiene como finalidad crear el programa Perros al Servicio de la Comunidad para recuperar animales, adiestrarlos y que así sirvan a la ciudadanía", dijo a Diario UNO José Orts.

Según este legislador radical, la Argentina es el país con mayor penetración de mascotas en el hogar del mundo: "En Mendoza hay 57.000 perros en estado de abandono en las calles. Mendoza está en alerta, tanto por la sobrepoblación en calles como en los refugios".

Si el proyecto de ley que el lunes ingresó a la Legislatura se convierte en ley, según Orts se evitarían muchas cosas: "Accidentes de tránsito, sobre todo en las rutas; contagio de enfermedades y la reproducción de animales porque los esterilizarían".

¿Cuáles serían los trabajos?

"Los trabajos los puede realizar cualquier perro callejero porque no importa la raza. Y algunos ejemplos son: asistir a personas con epilepsia, ser perros bomberos, ayudar en geriátricos", explicó el senador que trabajó el proyecto junto con Claudia Salas, otra senadora de la UCR.

En el proyecto se detalla que estos animales podrían desempeñar labores de perros alerta de hipoglucemias para personas con diabetes; perros señal para discapacidad auditiva o guía para discapacidad visual; perros en servicio de salud (en terapias asistidas); de rescate; detectores; bomberos, entrenados para ayudar en rescates y de ayuda social (intervenciones asistidas con animales en residencias de ancianos, centros penitenciarios, centros de drogodependientes).

¿Cómo se instrumentaría?

Como en cada proyecto de ley, la letra es una cosa y la aplicación otra.

En este caso no está definido con claridad cómo se solventaría la implementación ni cómo articularían las tareas entre la Secretaría de Ambiente y las municipalidades, quienes deberán poner en práctica el proyecto en caso de que sea ley.

Según los autores, se pretende que cada municipio cuente con un Centro de Contención para el desarrollo del programa y al finalizar el proceso se haga la entrega en adopción del canino a la entidad pública. Entre ellos: bomberos, Policía de Mendoza, Ministerio de Salud, ONGs, personas con discapacidades; con el seguimiento y control necesario por parte de la autoridad competente.

El programa se controlaría desde Ambiente, que coordinaría con los municipios, los cuales contarían con sus propios adiestradores. Mientras, los perros quedarían en el departamento en el que fueron adiestrados.

"Ser adiestrador es un oficio y no una profesión"

(Opina Jennifer Ibarra, veterinaria)

La idea está muy buena, pero tengo dos cosas que me generan dudas.





La primera es quiénes van a ser los adiestradores, cómo los van a contratar, porque no hay tantos profesionales de confianza y hay muchos improvisados en el rubro.





Ser adiestrador es un oficio y no una profesión. Los adiestradores se hacen solos y no hay un registro. No se puede poner los perros en manos de cualquiera.





La segunda duda es saber qué van a hacer con los perros que no se adapten al adiestramiento, adónde van a ir a parar. Porque si bien es cierto que esos trabajos los pueden hacer perros de cualquier raza, todo depende de la historia de vida de cada perro, de sus traumas, no todos van a servir. Pero, repito, la idea está buena. Nosotros siempre pensamos en perros terapeutas para la cárcel, para los ancianos.





Como sugerencia, tal vez a esa idea habría que complementarla con otra, como una que hay en Córdoba, en donde quien adopta un perro callejero recibe rebajas en los impuestos municipales durante un tiempo. Y desde ya que el perro que se recupere para ser adiestrado debe ser esterilizado, sea macho o hembra.