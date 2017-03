Este miércoles comienza la compra directa de entradas para la Vendimia en el Hipódromo

Desde el 1 de marzo se podrán adquirir las entradas para las tres noches de Vendimia en forma directa. Será, como ya es tradicional, en el Hipódromo de Mendoza, Montes de Oca 1055, Godoy Cruz.



Tras la reserva y retiro de entradas para la Fiesta Nacional de la Vendimia 2017, "Con el vino en la piel", desde el miércoles se pondrá a la venta el remanente para el Acto Central y las dos repeticiones.



Desde la Dirección de Producción Cultural y Vendimia se informa que las entradas podrán adquirirse sólo en efectivo y que las boleterías atenderán del 1 al 3 de marzo, de 9 a 17 hs.



Valores de las entradas para Vendimia 2017 son:



Acto Central (primera noche) – Elección y coronación de la Reina Nacional de la Vendimia



Malbec $350



Tempranillo $280



Cabernet $110



Torrontés (No se comercializan. Sector para personas con discapacidad)



Bonarda $95



Chardonay $95



Segunda noche – Homenaje especial al rock nacional y de Mendoza, con Lito Vitale, David Lebón, Hilda Lizarazu, Juanse, Juanchi Baleirón, Juan Carlos Baglietto y Miguel Mateos. En el tributo al rock local, se presentará un homenaje a Mario Matar y su banda "Altablanca", a Alcohol Etilico, con la actuación de Dimi Bass y a Los Alfajores de La Pampa Seca, que se presentarán junto a los músicos de Lito Vitale.



Malbec $270



Tempranillo $220



Cabernet $95



Torrontés (No se comercializan. Sector para personas con discapacidad)



Bonarda $70



Chardonay $70







Tercera noche – Raly Barrionuevo, junto al Dúo Nuevo Cuyo, Anabel Molina y Víctor Hugo Cortez y Los Nocheros, con Los Chimeno y La Rienda.



Malbec $270



Tempranillo $220



Cabernet $95



Torrontés (No se comercializan. Sector para personas con discapacidad)



Bonarda $70



Chardonay $70