Este es Agustín, el héroe que salvó a dos nenas de un incendio

"Salté dos medianeras y no pensé. Fui ciego y me volví loco por sacar a las dos nenas", relató Agustín Dubini, un joven de 27 años que desde su taller metalúrgico de Godoy Cruz escuchó los gritos de una mujer y sus hijas cuando pedían auxilio porque su casa estaba en llamas.



Las nenas, de 5 y 7 años resultaron ilesas gracias a que Agustín llegó hasta el patio de la casa, en Vergara 257 de Godoy Cruz, y las sacó. En cambio su madre fue internada en estado delicado.



Agustín trabaja en un taller metalúrgico de calle Figueroa Alcorta, de Godoy Cruz. En la mañana del lunes, poco antes de las 10, escuchó los gritos desesperados de una mujer y dos niñas que pedían auxilio.



"Fuimos al frente de la casa y ya estaba toda incendiada. Entonces fui hasta mi taller, me subí al techo, bajé a un baldío, pasé por una medianera y llegué al patio. Ahí empecé a hacerle fuerza a un barrote de una reja hasta que cedió, y pude sacar a las dos nenas. A la madre no la pude sacar porque no pasaba por el hueco", detalló Agustín Dubini a diariouno.com.ar

Agustín Dubini

Mariana Morell, de 42 años, estaba contra una reja junto con sus dos hijas cuando Agustín llegó a ellas. "Me dijo que no daba más, y cuando yo estaba forcejeando la reja se empezó a desvanecer con las nenas en los brazos, hasta que logré arrancar ese barrote", contó el joven.



Mientras tanto, en el frente de la casa por calle Vergara, a pocos metros de Figueroa Alcorta, de Godoy Cruz, varios vecinos intentaron derribar la puerta y las rejas de las ventanas por donde salían llamas.



Los vecinos dijeron que escuchaban un fuerte silbido y detectaron que era de una garrafa, la cual tenía conectada una manguera con una pantalla para calefaccionar.



Pocos minutos después llegaron los Bomberos de Godoy Cruz y controlaron la garrafa, sacaron a la mujer y apagaron el fuego que destruyó muebles, electrodomésticos, paredes y el techo.



Las dos pequeñas fueron asistidas por un ambulancia con oxígeno, pero su estado general era bueno y no sufrieron quemaduras. "Las nenas estaban asustadas y lloraban. Pedían por su madre", dijo Agustín, que las acompañó hasta que se las llevaron en la ambulancia. "Tal vez si no me metía por el patio hubiese sido peor", expresó.





incendio agustin dubini2.jpeg Foto: Gentileza Agustín Dubini

Estado de salud

Mariana Morell fue internada en el Hospital Lagomaggiore en estado crítico. El 20 por ciento de su cuerpo tiene quemaduras severas, especialmente en su cara y brazos.



Además sufrió quemaduras en sus vías aéreas por el caliente humo que inhaló, por lo que está con asistencia respiratoria mecánica y se encuentra con pronóstico reservado.