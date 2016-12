"Estamos conformes pero no felices"

"Estamos conformes, ni contentos ni felices", dice el padre de Guadalupe Codes, Mauricio, luego de conocer la resolución administrativa que aplicó el Ministerio de Salud por la que les suspendió las matrículas a las dos médicas involucradas en la presunta mala praxis que le ocasionó la muerte a la niña de nueve años en 2015.



Ayer, el ministro de Salud, Rubén Giacchi, hizo público el resultado del sumario que se les abrió a Andrea Piatti y Viviana Bacciedoni, responsables de administrarle una droga en el conducto de médula a la nena que debía ser administrada por vía endovenosa.



A Piatti, quien le inyectó la medicación, el ministro le suspendió la licencia para ejercer la medicina por cuatro años. Mientras que para Bacciedoni, jefa de Hematología del Hospital Español y responsable del tratamiento de Guadalupe, la sanción fue de cinco años. Bacciedoni, que también era, hasta ahora, empleada del hospital Fleming, dejará de cumplir funciones ahí hasta que se le restituya la matrícula o hasta que la Justicia dicte sentencia.



"Entendemos, por lo que dicen los especialistas que han actuado en el sumario, que hubo cuestiones poco claras en el procedimiento y tomamos la decisión de suspender su matrícula por lo máximo que me permite la ley", dijo Giacchi.



"Acá se demostró que hubo errores en el procedimiento y dentro de mis facultades está la de suspender la matrícula. Los sumariantes aconsejaban una pena un poco menor pero yo creo que este ha sido un caso con el que tenemos que marcar que no vamos a dejar pasar estas cosas por alto: así de sencillo", afirmó el ministro de Salud.



En la resolución firmada por el ministro, en la que explican el proceso al que fue sometida la nena y que terminó ocasionándole la muerte el 20 de noviembre de 2015, dan cuenta claramente de cuáles fueron las faltas cometidas por la especialista responsable, Bacciedoni, y por la que era residente, Piatti.



"No está en discusión que la jeringa con vincristina –el medicamento que le inocularon erróneamente– fue conectada con la vía intratecal colocada en la paciente Codes por parte de la doctora Piatti", dice el texto.



"No cabe duda alguna respecto de que todo lo acontecido ha ocurrido bajo la directa e inmediata supervisión de la doctora Bacciedoni. No está cuestionado que la doctora Biacciedoni era la responsable del servicio y que la menor Codes era su paciente (...) No puede excusarse en la imposibilidad de observar las acciones de la doctora Piatti", agrega.



El sumariante continúa: "Las profesionales sumariadas son responsables de las conductas detalladas, adoptando conductas inapropiadas, negligentes e imprudentes (...) Resulta indiscutible que el uso de vincristina por la vía intratecal produce graves lesiones e incluso la muerte".



La sanción fue avalada por el Consejo Deontológico Médico, aunque según el ente, los años de suspensión debieron ser menos.



La causa penal iría a juicio en febrero



Sobre las médicas Viviana Bacciedoni y Andrea Piatti pesa también una denuncia penal. El fiscal de la causa, Horacio Cadile, las imputó por homicidio simple con dolo eventual.



Si esto se comprueba, las dos médicas del Español arriesgan una pena de 8 a 25 años de prisión e inhabilitación de por vida para ejercer la medicina. En el caso de que la instrucción se incline por el homicidio culposo, la pena va de uno a cinco años.



La investigación podría ser elevada a juicio, de acuerdo con lo que contó el papá de Guadalupe, Mauricio Codes, que fue ratificado por fuentes judiciales, en febrero de 2017.



Guadalupe murió el 20 de noviembre del año pasado y estuvo internada en el Notti desde el 28 de agosto luego de ser derivada desde el Hospital Español, cuando se hizo público el hecho.



Reglamentación



Ley 2636. Para aplicar la sanción máxima a las médicas, el ministerio se basó en el artículo 35 de esta norma, que data de 1959. "Previo dictamen del Consejo Deontológico respectivo, aplicarán suspensión en el ejercicio profesional de un mes a cinco años".