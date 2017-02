Un usuario de Facebook escrachó a una familia de Rivadavia por escribir sus nombres con aerosol en varios lugares de Valle Grande, San Rafael y pronto se sumaron varios al repudio generalizado.





Además, aparecieron más fotos de este "crimen" contra una de las joyas turísticas de Mendoza





"¿Alguien conoce a la familia Gauna de Rivadavia? Lucas, Maxi y Gonza que en Valle Grande San Rafael escribieron sus nombres en un montón de piedras, arruinando el escenario natural, provocando un efecto visual espantoso a un lugar turístico tan preciado. Por favor compartan a ver si entre todos podemos ubicarlos", escribió Javier Zabal en el Muro de la Municipalidad de Rivadavia.





El repudio generalizado no se hizo esperar. Aunque, también vale la aclaración, los palos no fueron sólo para la familia en cuestión.





"Está rayado todo Valle Grande. ¿Y ahora porque 3 boluditos que no son de acá rayaron se arma este escándalo? La mugre qee hay y todos van y nadie limpia no lo ven. No sean hipócritas loco", definió palabras más palabras menos, ortografía más, ortografía menos, una usuaria de la misma red oriunda del Sur mendocino.